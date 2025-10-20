ТСН у соціальних мережах

Чи обов’язково цілу ніч сидіти біля покійника: священник Філюк відповів

Священник-блогер прокоментував давній похоронний забобон і пояснив, чи треба не спати ніч біля покійника.

Олексій Філюк

Олексій Філюк

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини прокоментував поширений забобон, чи дійсно потрібно та обов’язково цілу ніч сидіти біля покійника.

Про це він написав в Іnstagram.

Філюк наголосив, що сидіти цілу ніч над покійником необов’язково.

«Але якщо ви маєте таке бажання, в останню дорогу проводжаєте близького родича, друга, знайомого, товариша, ви можете сидіти навіть дві ночі, скільки він лежатиме. Ви вже його не піднімете, але якщо ви хочете спати і ви через силу сидите, себе так, знаєте, психологічно й морально трошечки насилуєте, то лягайте і краще виспіться, щоб завтра собі нормально встати в новий день. А покійник з лавки не встане, не побіжить на футбольне поле і не гратиме футбол, ви прийшли на похорон, а його нема, бо він грає футбола. Він нікуди вже не піде, нічого вже не зробить», — сказав священник.

Панотець наголосив, що передусім важливо молитися за душу спочилого.

«Відбулося його життя, прийшла кульмінація, тіло передається землі, душа до Господа. І її (душу — Ред.) згадуємо в молитві. А всім тим, хто від нас відійшов, вічна пам’ять, вічний спочинок. А вам, живущим — розуму, якщо хочете віддихнути, віддихайте. Хочеш спати, спи. Так само ви. Необов’язково сидіти цілу ніч, але хочете цілу ніч, то навіть і дві сидіть. То ваша справа індивідуальна. З Богом», — підсумував Філюк.

