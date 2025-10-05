ТСН у соціальних мережах

Чи потрібні вода і хліб на вікні для покійника: священник-блогер відповів

Священник-блогер із Тернопільщини розніс головний похоронний забобон українців про воду і хліб.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вода і хліб для покійника: священник-блогер Філюк назвав цей обряд "демонським"

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив, чи обов’язково ставити на підвіконні склянку води зі шматочком хліба, якщо вдома є покійник.

Про це він розповів у своєму Іnstagram.

Священник зі здивування зазначив, що не розуміє, навіщо люди таке роблять, адже у всьому цивілізованому світі» таких забобонів немає.

«В Україні ми придумували, що прийде померлий, буде склянку води пити і ще хлібом закусувати. Ставлять ще горілку, я знаю, на Житомирщині було, і блінчики на голову ставлять бабі, то маразм! То не потрібно робити, то не від Бога ті обряди», — сказав Філюк.

«Віруючий християнин, якщо в родині є померлий, відправили її (людину — Ред.) на той світ, за душу згадали, а всякі спиритичні і недобрі обряди робити не треба. Або ми учасники столу Господнього, або учасники демонського. Нам треба оприділитися. Якщо з Богом, віримо в Бога святого праведного, до нього молімся, а та склянка і той хліб не поможе», — вважає священнослужитель.

Раніше Олексій Філюк пояснив, чи потрібно влаштовувати в пам’ять за померлими поминальні обіди.

