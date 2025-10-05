Чи потрібно влаштовувати вечерю при покійнику: священник Філюк відповів

Олексій Філюк

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив, чи потрібно родині, коли вдома є покійник, сідати на вечерю біля труни померлого.

Про це він розповів у своєму Іnstagram.

«Ну, в нас Бог милував такого (звичаю — Ред.) нема. Є села, де лежить баба серед хати, ручки зложила. А тут коло баби по кругу столи. І люди їдять, значить, голубці, канапки, ковбасу. Я таке навіть бачив на відео. В нас, Бог милував, тих вечерів при покійнику нема», — каже священник.

Філюк вважає, що такого не потрібно робити.

«Хай родина собі посидить коло бабці чи коло діда. То ще вечеря взимку, ще зараз осінь, то так собі. Ну, як літо. Велика муха залазить бабі в носа і тоді на котлету сідає. І люди газують ті котлети на дві гулі. Тоді поправляться. Це не етично. Це недобре. Я ставлюся до вечері при покійнику негативно. Бабця від вашої вечері не встане. Тоді понапиваються і кажуть, давайте заспіваємо „Рідна мати моя ще“. Таке тоже було. Розказували мені священики, де ті вечері є. Вони вже помаленько відміняють. А в нас таких вечерів нема. І я ставлюся до таких вечер негативно. Хто приїхав з міста, пішли в літню кухню, з’їли канапку, випили чай, посиділи при бабці», — каже Олексій Філюк.

Він радить краще біля труни померлого почитати псалми, поспівати жалобних духовних пісень, порозумувати над життям.

Раніше Олексій Філюк пояснив, чи потрібно влаштовувати в пам’ять за померлими поминальні обіди.

Також він пояснив, чи обов’язково ставити на підвіконні склянку води зі шматочком хліба, якщо вдома є покійник.