Чи повинні батьки робити уроки з дітьми: експерт відповів

Батьки в Україні все частіше змушені брати на себе виконання домашніх завдань, особливо в середній та старшій школі.

Співголова ГО «Батьки SOS» Альона Парфьонова в етері каналу «КИЇВ24» заявила, що у школах часто виникає проблема, коли кожен викладач вважає саме свій предмет пріоритетним.

Як наслідок, вчителі задають дуже великі обсяги домашньої роботи, перевантажуючи дитину. Це змушує батьків втручатися в освітній процес, щоб хоч якось допомогти школяреві впоратися.

Експертка наголосила, що така допомога — це «вимушена міра», а не нормальний стан речей. Вона поставила риторичне, але дуже важливе запитання.

«Чесно кажучи, батьки якщо допомагають, то це вже вимушена міра це робити. Кого ми оцінюємо? Домашню роботу батьків, чи дітей?» — зазначила Альона Парфьонова.

На її переконання, домашнє завдання — це виключно робота дитини, необхідна для опанування знань. Роль батьків — проконтролювати або допомогти розібратися, а не виконувати завдання.

Парфьонова також вказала на проблему відповідальності самих вчителів. На її думку, виникають питання до ефективності роботи тих педагогів, які не готові пояснити дитині матеріал поза межами уроку, а лише перекладають відповідальність на родину через перевантаження «домашкою».

Варто зазначити, що чинне законодавство (стаття 55 Закону «Про освіту») дійсно зобов’язує батьків «сприяти» виконанню дитиною освітньої програми.

Однак, як наголошують експерти, «сприяти» — не означає «виконувати замість неї». Йдеться про створення умов та допомогу в усвідомленому опануванні матеріалу, а не про спільне виконання уроків до ночі.

Нагадаємо, українська вчителька Тетяна Труш викликала бурхливу дискусію в Мережі, опублікувавши фотографії неохайних зошитів своїх школярів. Вона прокоментувала побачене фразою, що «без важкої артилерії для нервів тут не обійтись», згадавши, як суворо раніше карали навіть за неправильні відступи клітинок.

Публікація миттєво стала вірусною і розділила користувачів: одні жартували та обурювалися, інші зазначали, що в їхніх дітей такі самі зошити. Це спричинило ширшу дискусію про те, чи варто вимагати від дітей охайності та каліграфії в цифрову епоху. Сама вчителька пізніше пояснила, що не наполягає на ідеалі, але переконана, що базова охайність має бути присутня.