Чи правда, що у бороді більше бактерій, ніж у туалеті: науковці вразили дослідженням

Чоловік з бородою / © Pexels

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Дослідники з різних країн світу взялися за вивчення мікробної популяції, яка живе у волоссі на обличчі. З’ясувалося, що бороди можуть містити більше мікробів, ніж туалети або навіть шерсть собак. Проте далеко не все так однозначно.

Про це пише Science Alert.

Борода створює тепле і вологе середовище, в якому можуть накопичуватись часточки їжі, пил, жир і бактерії. Це ідеальні умови для мікробів — але це не означає, що кожна борода є небезпечною.

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Деякі дослідження дійсно виявляли шкідливі бактерії у бородах — зокрема золотистий стафілокок, який може спричиняти інфекції. Одне дослідження навіть показало, що в бородах більше мікроорганізмів, ніж у шерсті собак, які проходили обстеження на МРТ. Але інші наукові праці спростовують цю тривогу.

У лікарнях, наприклад, бородаті лікарі не мали більшого ризику поширення інфекцій, ніж їхні гладко поголені колеги. Деякі дослідження навіть показали, що у чоловіків із бородою рідше виявляли золотистий стафілокок.

Втім, лікарі наголошують: бороду потрібно мити щодня, зволожувати шкіру, вичісувати та підстригати. Нехтування цим може призвести до подразнень, висипань або навіть появи вошей.

«Усе залежить від гігієни. Добре доглянута борода не становить жодного ризику», — пояснюють дерматологи.

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Отже, бороди — це не зло, якщо їх регулярно чистити. Як і з будь-якою частиною тіла, правильний догляд — запорука здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми писали, що душ — це не просто приємна частина нашого щоденного ритуалу, а й важливий складник гігієни. Він допомагає видалити бруд, жир і піт, а отже, запобігти висипанням, неприємному запаху та інфекціям. Але залишається спірним питанням: коли краще приймати душ — зранку чи ввечері?