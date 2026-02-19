Чи розуміють собаки людей: вчені зробили несподіване відкриття

Собака / © Pixabay

Власники собак часто переконані, що їхні улюбленці розуміють кожне слово, проте наука має дещо інший погляд на цей процес. Тварини дійсно уважно слухають людей, але механізм обробки мовної інформації в їхньому мозку суттєво відрізняється від людського.

Про це пише American Kennel Club.

Дослідження показало, що більшість собак чудово реагує на знайомі команди, але має серйозні проблеми з фонетикою. Тварини зазвичай не розрізняють дрібні звукові відмінності у словах.

Якщо ви скажете команду «сидіти», а потім вимовите слово, яке звучить дуже схоже, мозок собаки, найімовірніше, обробить їх як одну й ту саму команду.

Науковці порівнюють такий спосіб сприйняття з тим, як людські немовлята у віці до 14 місяців реагують на мовлення дорослих. Для тварин вирішальне значення має не ідеальна вимова кожного звуку, а загальний звуковий малюнок слова, інтонація господаря та навколишній контекст.

Чи можна навчити собаку розрізняти слова

Попри фонетичні обмеження, фахівці наголошують: це зовсім не означає, що собаки нас не слухають. Вони постійно аналізують наше мовлення. Більше того, завдяки регулярним і правильним тренуванням, тварину можна навчити вловлювати різницю навіть між схожими за звучанням словами.

Серед загальної маси собак зустрічаються справжні інтелектуальні самородки, які демонструють виняткові здібності до вивчення людської «мови». Такі тварини-генії здатні:

вивчати десятки нових слів лише за один тиждень;

запам’ятовувати точні назви конкретних іграшок чи предметів побуту;

ідентифікувати об’єкти за їхніми назвами серед безлічі інших.

Історії відомі випадки, коли унікальні собаки знали понад тисячу назв різних предметів. За спостереженнями кінологів, найчастіше такі феноменальні мовні здібності демонструють представники породи бордер-колі, яка традиційно очолює рейтинги найрозумніших собак.

Дослідники припускають, що здатність собаки до вивчення слів — це складна комбінація генетичної схильності, умов середовища та інтенсивності тренувань. Експерти радять власникам частіше спілкуватися зі своїми улюбленцями та вимовляти команди максимально чітко.

Нагадаємо, за словами ветеринарів, собаки часто лягають на одяг своїх господарів, оскільки знайомий запах діє на них заспокійливо і створює відчуття безпеки. Завдяки своєму надзвичайно розвиненому нюху, тварини шукають аромат власника, щоб розслабитися, особливо коли нервують.

Водночас фахівці попереджають, що собаки здатні вловлювати і запах стресу господаря на одязі, що може передавати тривогу і їм.