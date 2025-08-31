- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 74
- Час на прочитання
- 3 хв
Чи розумієте ви поведінку свого улюбленця: науковці зруйнували стереотипи про котів і собак
Більшість стереотипів про тварин — міфи. І собаки, і коти здатні бути лагідними, розумними та емоційно прив’язаними до своїх господарів.
Життя домашніх тварин здавна оточено міфами та стереотипами. Зазвичай котів вважають незалежними, а собак прив’язаними до людей. Тож науковці відповіли на найпоширеніші запитання господарів чотирилапих улюбленців.
Про це йдеться у статті nauka із посиланням на матеріали Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка.
Найпоширеніші уявлення про собак і котів: що — правда, а що — міф
Чи правда, що собака прив’язується до господаря, а кішка — до дому?
Цей популярний стереотип не витримує перевірки фактами. Дослідження показали, що собаки здатні емоційно прихилятися навіть до роботів, якщо ті демонструють елементарні соціальні навички.
Коти ж виявилися не менш прив’язаними до людей, ніж собаки. Вони реагують на повернення господаря, шукають його близькості та навіть дозволяють брати себе на руки. Це доводить, що і коти, і собаки однаково здатні створювати тісний емоційний зв’язок із людиною.
Чому тварини їдять траву?
Багато хто думає, що кішки й собаки лікуються травою. Насправді ж целюлоза в її складі стимулює роботу кишківника та сприяє кращому травленню. Цілющих властивостей у трави для тварин немає — просто деяким з них подобається її смак.
Як тварини охолоджуються без потових залоз?
У котів і собак потові залози все ж є — на лапах, морді та в інших ділянках тіла. Вони також охолоджуються завдяки розширенню судин, відпочинку на холодних поверхнях і специфічним поведінковим прийомам:
собаки — висувають язик і активно дихають;
коти — вилизують шерсть і прискорюють дихання.
Чи відчувають тварини провину?
Насправді — ні. Коли ми сваримо улюбленця, він не усвідомлює свого «поганого вчинку», а лише реагує на тон голосу та ситуацію. Поведінка, яку ми сприймаємо як «почуття провини», насправді є способом уникнути покарання.
Чи впливає порода на характер?
Так, певний вплив є. Наприклад, тер’єри від природи активні й запальні, адже виводилися для боротьби зі шкідниками. Водночас дресування тварини значною мірою залежить від її нервової системи та терплячості власника.
Чи бачать тварини сни?
Сучасні дослідження підтвердили: так. Рухи уві сні відображають психічні процеси. Наприклад, щури після тренувань у лабіринті «програвали» його у снах — їхній мозок був активний так само, як під час навчання.
Чи існують ігри у тварин?
Так, і вони дуже схожі на дитячі. Маленькі кошенята й цуценята грають для розвитку координації та соціальних навичок, а дорослі — для тренування мислення, спілкування та навіть задля розваги.
Нагадаємо, раніше кінологи розповіли, як відучити собаку тягнути повідець. Адже часто замість приємної прогулянки власники стикаються з проблемою.
Раніше також йшлося про міжнародний день собак. Саме 26 серпня світ відзначав Міжнародний день собак — свято, яке присвячене нашим найвірнішим друзям.