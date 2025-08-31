Чи розумієте ви поведінку свого улюбленця: науковці зруйнували стереотипи про котів і собак

Міфи та правда про поведінку домашніх тварин / © instagram.com/izzyandthefluff

Реклама

Життя домашніх тварин здавна оточено міфами та стереотипами. Зазвичай котів вважають незалежними, а собак прив’язаними до людей. Тож науковці відповіли на найпоширеніші запитання господарів чотирилапих улюбленців.

Про це йдеться у статті nauka із посиланням на матеріали Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка.

Найпоширеніші уявлення про собак і котів: що — правда, а що — міф

Чи правда, що собака прив’язується до господаря, а кішка — до дому?

Цей популярний стереотип не витримує перевірки фактами. Дослідження показали, що собаки здатні емоційно прихилятися навіть до роботів, якщо ті демонструють елементарні соціальні навички.

Реклама

Коти ж виявилися не менш прив’язаними до людей, ніж собаки. Вони реагують на повернення господаря, шукають його близькості та навіть дозволяють брати себе на руки. Це доводить, що і коти, і собаки однаково здатні створювати тісний емоційний зв’язок із людиною.

Цілющих властивостей у трави для тварин немає

Чому тварини їдять траву?

Багато хто думає, що кішки й собаки лікуються травою. Насправді ж целюлоза в її складі стимулює роботу кишківника та сприяє кращому травленню. Цілющих властивостей у трави для тварин немає — просто деяким з них подобається її смак.

Як тварини охолоджуються без потових залоз?

У котів і собак потові залози все ж є — на лапах, морді та в інших ділянках тіла. Вони також охолоджуються завдяки розширенню судин, відпочинку на холодних поверхнях і специфічним поведінковим прийомам:

собаки — висувають язик і активно дихають;

коти — вилизують шерсть і прискорюють дихання.

Коли ми сваримо улюбленця, він не усвідомлює свого поганого вчинку / © Associated Press

Чи відчувають тварини провину?

Насправді — ні. Коли ми сваримо улюбленця, він не усвідомлює свого «поганого вчинку», а лише реагує на тон голосу та ситуацію. Поведінка, яку ми сприймаємо як «почуття провини», насправді є способом уникнути покарання.

Реклама

Чи впливає порода на характер?

Так, певний вплив є. Наприклад, тер’єри від природи активні й запальні, адже виводилися для боротьби зі шкідниками. Водночас дресування тварини значною мірою залежить від її нервової системи та терплячості власника.

Рухи уві сні відображають психічні процеси / © Credits

Чи бачать тварини сни?

Сучасні дослідження підтвердили: так. Рухи уві сні відображають психічні процеси. Наприклад, щури після тренувань у лабіринті «програвали» його у снах — їхній мозок був активний так само, як під час навчання.

Чи існують ігри у тварин?

Так, і вони дуже схожі на дитячі. Маленькі кошенята й цуценята грають для розвитку координації та соціальних навичок, а дорослі — для тренування мислення, спілкування та навіть задля розваги.

Нагадаємо, раніше кінологи розповіли, як відучити собаку тягнути повідець. Адже часто замість приємної прогулянки власники стикаються з проблемою.

Реклама

Раніше також йшлося про міжнародний день собак. Саме 26 серпня світ відзначав Міжнародний день собак — свято, яке присвячене нашим найвірнішим друзям.