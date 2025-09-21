ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
3 хв

Чи справді алкоголізм закладений еволюцією: нове дослідження здивує відповіддю

П’яна мавпа в кожному з нас: як еволюція пояснює любов до алкоголю

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
"Теорія п'яної мавпи": вчені з'ясували, чому люди люблять алкоголь

"Теорія п'яної мавпи": вчені з'ясували, чому люди люблять алкоголь / © Freepik

Потяг людини до алкоголю може бути закладений еволюцією і пов’язаний з тим, що наші далекі пращури споживали стиглі ферментовані перебродивші фрукти.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances.

Історики з’ясували, що найдавніші археологічні докази вживання алкогольних напоїв датуються 9000–13 000 років тому в Китаї та на Близькому Сході.

За словами вчених, потяг людини до алкоголю може випливати з еволюційного зв’язку між етанолом та фруктами, які споживають тварини в природі. Ферментативні дріжджі широко поширені в земній біосфері, а прості вуглеводи, що лежать в основі виробництва етанолу, є звичайним явищем у фруктах.

Особливий інтерес представляє опис впливу харчового етанолу на шимпанзе у їхньому природному середовищі. Шимпанзе є одними з наших двох найближчих живих родичів і, разом з майже всіма сучасними мавпами, хронічно споживають великі обсяги стиглих фруктів. Вважається, що цей плодоїдний раціон схожий на раціон нашого останнього спільного предка з шимпанзе.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі з’ясували, що шимпанзе, що живуть у дикій природі, щодня споживають кількість алкоголю, еквівалентну пляшці пива.

Вчені вперше розрахували обсяги алкоголю, які дикі шимпанзе одержують із фруктів, дослідивши концентрацію етанолу в опалих плодах, зібраних ними в національних парках Кібале (Уганда) та Таї (Кот-д’Івуар). Хоча окремі фрукти містили менше 0,5% алкоголю, щоденна доза зростала за рахунок обсягів м’якоті, що з’їдається. Особливо високі показники етанолу виявили в інжирі, яким мавпи харчувалися з особливим задоволенням.

Ці висновки узгоджуються з гіпотезою про те, що етанол широко поширений серед тропічних фруктів, і що сучасна схильність до споживання алкоголю походить від спадкового впливу цієї психоактивної речовини серед плодоїдних приматів.

Емпіричні результати свідчать про те, що вплив етанолу на шимпанзе може бути як хронічним, так і значним. Більше того, ці висновки можна узагальнити на інших плодоїдних приматів і, власне, на всіх тропічних хребетних, раціон яких базується на фруктах. Потенційна роль етанолу в екології харчування приматів включає використання етанолу як безпосереднього нюхового сигналу для оцінки фруктів, придатних для споживання, виявлення етанолових виділень з фруктів на великій відстані для їх локалізації та стимуляцію апетиту, що збільшує швидкість поглинання фруктів.

Етанол широко поширений у плодах тропічних покритонасінних видів. За словами вчених, його споживання через плодоїдність є природним і поширеним явищем для плодоїдних тварин, включаючи предків людини в афротропічних лісах.

Вчені назвали цю теорію «теорією п’яної мавпи». Вона пояснює, що схильність людей до алкоголю є спадком від предків-приматів, які щодня споживали ферментовані плоди.

«Завдяки новій роботі [вчених з Берклі] ми розуміємо, що наші відносини з алкоголем сягають далеко в минуле, ймовірно, це відносини почали формуватися близько 30 млн років тому. Можливо, для шимпанзе це чудовий спосіб створення соціальних зв’язків — збиратися на галявині і є фрукти, що впали», — каже Кетрін Хобайтер, приматолог із Сент-Ендрюського університету.

Нагадаємо, вчені виявили «додаткових» предків сучасної людини.

Дата публікації
Кількість переглядів
171
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie