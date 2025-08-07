Чи справді краса рятує: дослідження виявило вплив привабливості на життя

Зовнішність / © www.credits

Реклама

Зовнішність — не лише про естетику, а й про довголіття. Такого висновку дійшли вчені з Університету штату Арізона та Техаського університету в Остіні. На основі даних понад 8300 людей, зібраних протягом 65 років, дослідники встановили: люди, яких вважають привабливими, мають шанси жити довше.

Про це пише Storinka.

Для жінок ця різниця вражає — до двох років. У чоловіків — до одного року. Привабливість оцінювали незалежні експерти за шкільними фотографіями учасників, а результати зіставляли з тривалістю їхнього життя.

Реклама

Науковці наголошують: точні механізми цього зв’язку ще не зрозумілі. Але є припущення, що зовнішня привабливість може свідчити про кращий стан здоров’я. Крім того, соціальні переваги — як-от вищий дохід, лояльніше ставлення в суспільстві чи навіть м’якші судові вироки — також можуть впливати на якість і тривалість життя.

Дослідники також не відкидають і генетичну складову — привабливість може бути частково зумовлена генами, які впливають на здоров’я та біологічне старіння.

Нагадаємо, вчені встановили, коли настає момент пришвидшення старіння людини. Найімовірніше, це відбувається приблизно у 50 років.

З огляду на результати дослідження, старіння є нелінійним, а характеризується періодами швидких змін.