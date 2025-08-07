ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Чи справді краса рятує: дослідження виявило вплив привабливості на життя

Нове дослідження американських учених свідчить: краса може бути не лише перевагою, а й фактором довголіття.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Зовнішність

Зовнішність / © www.credits

Зовнішність — не лише про естетику, а й про довголіття. Такого висновку дійшли вчені з Університету штату Арізона та Техаського університету в Остіні. На основі даних понад 8300 людей, зібраних протягом 65 років, дослідники встановили: люди, яких вважають привабливими, мають шанси жити довше.

Про це пише Storinka.

Для жінок ця різниця вражає — до двох років. У чоловіків — до одного року. Привабливість оцінювали незалежні експерти за шкільними фотографіями учасників, а результати зіставляли з тривалістю їхнього життя.

Науковці наголошують: точні механізми цього зв’язку ще не зрозумілі. Але є припущення, що зовнішня привабливість може свідчити про кращий стан здоров’я. Крім того, соціальні переваги — як-от вищий дохід, лояльніше ставлення в суспільстві чи навіть м’якші судові вироки — також можуть впливати на якість і тривалість життя.

Дослідники також не відкидають і генетичну складову — привабливість може бути частково зумовлена генами, які впливають на здоров’я та біологічне старіння.

Нагадаємо, вчені встановили, коли настає момент пришвидшення старіння людини. Найімовірніше, це відбувається приблизно у 50 років.

З огляду на результати дослідження, старіння є нелінійним, а характеризується періодами швидких змін.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie