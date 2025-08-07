- Дата публікації
Чи справді краса рятує: дослідження виявило вплив привабливості на життя
Нове дослідження американських учених свідчить: краса може бути не лише перевагою, а й фактором довголіття.
Зовнішність — не лише про естетику, а й про довголіття. Такого висновку дійшли вчені з Університету штату Арізона та Техаського університету в Остіні. На основі даних понад 8300 людей, зібраних протягом 65 років, дослідники встановили: люди, яких вважають привабливими, мають шанси жити довше.
Про це пише Storinka.
Для жінок ця різниця вражає — до двох років. У чоловіків — до одного року. Привабливість оцінювали незалежні експерти за шкільними фотографіями учасників, а результати зіставляли з тривалістю їхнього життя.
Науковці наголошують: точні механізми цього зв’язку ще не зрозумілі. Але є припущення, що зовнішня привабливість може свідчити про кращий стан здоров’я. Крім того, соціальні переваги — як-от вищий дохід, лояльніше ставлення в суспільстві чи навіть м’якші судові вироки — також можуть впливати на якість і тривалість життя.
Дослідники також не відкидають і генетичну складову — привабливість може бути частково зумовлена генами, які впливають на здоров’я та біологічне старіння.
Нагадаємо, вчені встановили, коли настає момент пришвидшення старіння людини. Найімовірніше, це відбувається приблизно у 50 років.
З огляду на результати дослідження, старіння є нелінійним, а характеризується періодами швидких змін.