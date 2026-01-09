Чи справді собаки розуміють людську мову: дивовижні результати дослідження

Собаки можуть вчити слова, які не є прямим командами / © Pixabay

Власники собак часто підозрюють, що їхні улюбленці розуміють, про що йдеться, навіть коли до них не звертаються. Тепер наука офіційно це підтвердила. Група дослідників виявила, що собаки здатні запам’ятовувати назви нових об’єктів через соціальне спостереження, а не лише через дресирування.

Результати цього відкриття були опубліковані у журналі Science.

Феномен «обдарованих» собак

Варто зазначити, що йдеться про особливу групу тварин, яку вчені називають GWL (Gifted Word Learner) — «обдаровані собаки, що вивчають слова». Найчастіше такі здібності демонструють бордер-коллі.

Ці собаки мають унікальний талант: вони можуть запам’ятовувати назви сотень іграшок. У ході експерименту з’ясувалося, що вони використовують ті самі когнітивні механізми, що й маленькі діти віком близько 18 місяців.

Як проходив експеримент

Дослідники протестували два методи навчання:

Пряме звернення: Господар показував собаці нову іграшку і чітко називав її («Дивись, це [назва]»). Підслуховування: Собака просто спостерігала, як дві людини розмовляють між собою, передають іграшку з рук в руки і називають її в контексті розмови, ігноруючи тварину.

Результати вразили: собаки вивчили назви нових предметів однаково успішно в обох випадках.

«Це свідчить, що собаки вивчають мову подібно до того, як це роблять людські діти — підслуховуючи та запам’ятовуючи слова, які кажуть дорослі», — йдеться у висновках дослідження.

Тест з «невидимим» предметом

Щоб переконатися, що собаки дійсно розуміють зв’язок між словом і об’єктом, а не просто реагують на візуальні стимули, вчені ускладнили задачу.

Господарі називали іграшку, коли вона була схована у відрі або за екраном. Собака не бачила предмет, але чула назву і стежила за поглядом людини. Навіть у таких умовах «обдаровані» собаки успішно запам’ятовували слово.

Чому це важливо

Це відкриття змінює уявлення про еволюцію мови. Раніше вважалося, що здатність навчатися через «тріадичні взаємодії» (спостерігач — мовець — об’єкт) є виключно людською рисою.

Тепер зрозуміло, що собаки, еволюціонуючи поруч із нами, розвинули соціальні навички, які дозволяють їм «зчитувати» наш світ майже так само, як це роблять наші діти.

На жаль, звичайні собаки з контрольної групи, які не належали до категорії GWL, не змогли впоратися із завданням на підслуховування. Це підтверджує, що талант до вивчення слів є рідкісним, але надзвичайно потужним явищем у світі тварин.

Нагадаємо, собаки — одні з найрозумніших тварин на планеті, вони всі розумні, але є особливо видатні породи. Один із методів оцінки інтелекту собак розроблений канадським психологом і кінологом Стенлі Кореном.