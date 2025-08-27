Чи варто цілуватися на першому побаченні: пояснення експертів

Побачення / © Pixabay

Поспіх під час знайомств може призвести до швидкого розриву стосунків, тому фахівці радять не форсувати події й уникати поцілунків на першому побаченні. Про це заявили консультанти з питань стосунків Анна Пайнельт та Крістіан Тіль у подкасті «Die Sache mit der Liebe».

Про це повідомляє Welt.

За словами Тіля, надмірна швидкість у розвитку знайомства часто призводить до того, що одна зі сторін відчуває перевантаження й відступає. Він зазначив, що у випадках, коли люди прагнуть стабільних стосунків, важливо спершу дати час на перевірку сумісності, а не починати із фізичної близькості.

Експерти навели приклад 42-річної Марії, яка нещодавно познайомилася з чоловіком на ім’я Матіас. Після першого побачення вони поцілувалися, на другій зустрічі відбулося зближення, але без інтиму, а на третій він відмовився приходити, пояснивши це «різними світами». Згодом він заявив, що не має почуттів. На думку Пайнельт, такий випадок демонструє небезпеку поспіху у стосунках і свідчить про важливість самоповаги та усвідомлення власної цінності.

«Є пари, яким вдається швидко знайти спільну мову, але здебільшого надто швидкий розвиток стосунків закінчується тим, що один із партнерів відходить убік», — наголосила Пайнельт.

У програмі також розглянули ситуацію іншої слухачки — Луїзи, яка почала користуватися онлайн-платформами для знайомств. Вона повідомила, що після зміни профілю кількість уподобань різко зменшилася, а запропоновані алгоритмом чоловіки здебільшого не відповідали її очікуванням.

Пайнельт зазначила, що інтернет-знайомства зазвичай винагороджують швидкість і зовнішні ефекти, але не завжди сприяють глибинному підходу. Вона порадила зосереджуватися на тих профілях, які справді викликають захоплення, і не звертати уваги на кількість «лайків».

На думку Тіля, користувачам варто уникати нещирих анкет, де часто подаються перебільшені або поверхові відомості. «Ми не можемо знайти правильного партнера, якщо в анкеті не зазначено, хто ми насправді», — сказав він.

Експерти наголосили, що ключовим у процесі знайомства є чесність та усвідомленість: потрібно відкрито повідомляти про власні цінності й уявлення про життя, аби уникнути розчарувань у майбутньому.

