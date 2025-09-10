Чи відбудеться на Землі ще одне масове вимирання: вчені зробили нове дослідження

Вчені зробили новий прогноз / © iStock

Нове дослідження, проведене вченими з Університету Аризони та Гарвардського університету, спростовує популярну теорію про те, що Земля перебуває на порозі шостого масового вимирання. Хоча втрата біорізноманіття є реальною проблемою, аналіз показує, що нинішні темпи зникнення видів значно нижчі, ніж у попередні геологічні періоди.

Дослідники Джон Вієнс та Крістен Сабан проаналізували дані Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) щодо 163 022 видів рослин і тварин. У центрі їхнього аналізу — вимирання на рівні родів (genus) з 1500 року. Рід — це біологічна класифікація, яка об’єднує кілька споріднених видів. Наприклад, рід Canis включає вовків, собак, койотів та шакалів.

Згідно з висновками, опублікованими в журналі PLOS Biology, за останні 500 років вимерло 102 роди — 90 родів тварин і 12 родів рослин. Це становить лише 0,45% від загальної кількості проаналізованих родів. Також зникли 10 родин (група родів) та 2 ряди (група родин).

Вієнс зазначає, що більшість цих вимирань припала на птахів (37 родів) і ссавців (21 рід) і відбулася на островах, таких як Нова Зеландія, Гавайські та Маскаренські острови. Ці середовища, за його словами, особливо вразливі до інвазивних видів, завезених людьми, і не відображають загальну тенденцію на планеті.

Уповільнення темпів зникнення

Автори дослідження стверджують, що темпи вимирання родів не прискорюються, а навпаки — уповільнюються. Найбільш інтенсивні періоди зникнення припали на кінець ХІХ — початок ХХ століття. Вчені пов’язують це уповільнення з інтенсифікацією зусиль з охорони природи.

«Кожне окреме вимирання — це трагедія, і цього ніколи не повинно було статися», — наголосив професор Вієнс. Водночас він підкреслив, що нинішня ситуація не відповідає визначенню масового вимирання, яке зазвичай характеризується зникненням 75% усіх видів протягом геологічного періоду. За 4,5 мільярди років історії Землі таких подій було лише п’ять.

Різні погляди в науковій спільноті

Вищенаведене дослідження суперечить висновкам іншої роботи 2023 року, автори якої стверджували, що «ми перебуваємо у шостому масовому вимиранні». На це Вієнс відповів, що попереднє дослідження було засноване лише на 5400 родах хребетних, виключаючи риб, комах і рослини.

Герардо Себальос та Пол Ерліх, автори тієї роботи, у свою чергу, заявили, що їхній аналіз вказує на втрату видів і родів у тисячі разів швидше, ніж у природних умовах. На їхню думку, концепція шостого масового вимирання та криза біорізноманіття тісно взаємопов’язані.

Інші експерти, такі як Стюарт Бутчарт з BirdLife International, вважають суперечки про термінологію «відволіканням». За його словами, нинішні темпи зникнення видів — незалежно від того, чи відповідають вони критеріям масового вимирання, — є серйозною загрозою для людства.

Він підкреслив, що масове вимирання у геологічному часі відбувається надзвичайно швидко, але на це все одно йдуть тисячі років. Тому, за його словами, дуже складно сказати, чи є останні століття початком чергового масового вимирання.

