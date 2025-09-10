ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
3 хв

Чи відбудеться на Землі ще одне масове вимирання: вчені зробили нове дослідження

Нове дослідження ставить під сумнів теорію про шосте масове вимирання.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Вчені зробили новий прогноз

Вчені зробили новий прогноз / © iStock

Нове дослідження, проведене вченими з Університету Аризони та Гарвардського університету, спростовує популярну теорію про те, що Земля перебуває на порозі шостого масового вимирання. Хоча втрата біорізноманіття є реальною проблемою, аналіз показує, що нинішні темпи зникнення видів значно нижчі, ніж у попередні геологічні періоди.

Про це пише видання CNN.

Дослідники Джон Вієнс та Крістен Сабан проаналізували дані Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) щодо 163 022 видів рослин і тварин. У центрі їхнього аналізу — вимирання на рівні родів (genus) з 1500 року. Рід — це біологічна класифікація, яка об’єднує кілька споріднених видів. Наприклад, рід Canis включає вовків, собак, койотів та шакалів.

Згідно з висновками, опублікованими в журналі PLOS Biology, за останні 500 років вимерло 102 роди — 90 родів тварин і 12 родів рослин. Це становить лише 0,45% від загальної кількості проаналізованих родів. Також зникли 10 родин (група родів) та 2 ряди (група родин).

Вієнс зазначає, що більшість цих вимирань припала на птахів (37 родів) і ссавців (21 рід) і відбулася на островах, таких як Нова Зеландія, Гавайські та Маскаренські острови. Ці середовища, за його словами, особливо вразливі до інвазивних видів, завезених людьми, і не відображають загальну тенденцію на планеті.

Уповільнення темпів зникнення

Автори дослідження стверджують, що темпи вимирання родів не прискорюються, а навпаки — уповільнюються. Найбільш інтенсивні періоди зникнення припали на кінець ХІХ — початок ХХ століття. Вчені пов’язують це уповільнення з інтенсифікацією зусиль з охорони природи.

«Кожне окреме вимирання — це трагедія, і цього ніколи не повинно було статися», — наголосив професор Вієнс. Водночас він підкреслив, що нинішня ситуація не відповідає визначенню масового вимирання, яке зазвичай характеризується зникненням 75% усіх видів протягом геологічного періоду. За 4,5 мільярди років історії Землі таких подій було лише п’ять.

Різні погляди в науковій спільноті

Вищенаведене дослідження суперечить висновкам іншої роботи 2023 року, автори якої стверджували, що «ми перебуваємо у шостому масовому вимиранні». На це Вієнс відповів, що попереднє дослідження було засноване лише на 5400 родах хребетних, виключаючи риб, комах і рослини.

Герардо Себальос та Пол Ерліх, автори тієї роботи, у свою чергу, заявили, що їхній аналіз вказує на втрату видів і родів у тисячі разів швидше, ніж у природних умовах. На їхню думку, концепція шостого масового вимирання та криза біорізноманіття тісно взаємопов’язані.

Інші експерти, такі як Стюарт Бутчарт з BirdLife International, вважають суперечки про термінологію «відволіканням». За його словами, нинішні темпи зникнення видів — незалежно від того, чи відповідають вони критеріям масового вимирання, — є серйозною загрозою для людства.

Він підкреслив, що масове вимирання у геологічному часі відбувається надзвичайно швидко, але на це все одно йдуть тисячі років. Тому, за його словами, дуже складно сказати, чи є останні століття початком чергового масового вимирання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у християнській спільноті з’явився новий сплеск обговорень про можливе наближення кінця світу та точну дату Судного дня. Та вже відома дата, коли це повинно відбутись.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie