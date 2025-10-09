Чи видно багатство на обличчі: історії жінок із різним рівнем доходів (фото)

Чи видно багатство на обличчі. Фото: Lezli Rose

Британське видання провело експеримент, запросивши п’ятьох жінок із різними доходами — від £12 000 (приблизно 667 000 грн, — Ред.) до £220 000 (приблизно 12 230 000 грн, — Ред.) — розповісти, скільки коштів вони витрачають на підтримку своєї зовнішності. Мета — з’ясувати, чи можна за обличчям визначити фінансовий стан людини та наскільки гроші впливають на вигляд.

Про це повідомило видання Dailymail.

Френкі Атерстоун, 63 роки, власниця естетичної клініки (Редінг)

Найвищий дохід серед учасниць має 63-річна Френкі Атерстоун, власниця естетичної клініки з Редінга. Її річний дохід становить £220 000 (приблизно 12 230 000 грн, — Ред.), а витрати на красу — £21 500 (приблизно 1 167 500 грн, — Ред.). Догляд за собою вона почала ще в підлітковому віці, коли витрачала кишенькові гроші на засоби для шкіри.

У студентські роки Френкі працювала в закладах харчування, щоб дозволити собі косметику Estee Lauder. Після університету вона будувала кар’єру в бухгалтерії, паралельно виховуючи дітей. Згодом, переживши розлучення та менопаузу, вирішила кардинально змінити життя — пройшла навчання з естетики та відкрила власну клініку.

Її річні витрати включають £3300 (приблизно 183 450 грн, — Ред.) на волосся, £1800 (приблизно 100 000 грн, — Ред.) на засоби для шкіри, £1500 на мікронідлінг (приблизно 83 000, — Ред.), £800 (приблизно 44 500 грн, — Ред.) на філери, а також кілька тисяч на спорт, ретрити, остеопатію та вітамінні добавки.

Френкі зазначає, що не робила підтяжки обличчя — лише ринопластику у 21 рік. Вона додає, що часто чує здивовані компліменти: багато хто не вірить, що їй за шістдесят.

Френкі Атерстоун. Фото: Lezli Rose

Мінріт Каур, 44 роки, письменниця й опікунка (Гейз, Міддлсекс)

Мінріт Каур, 44-річна письменниця з британського міста Гейз, вважає, що зовнішній вигляд — не питання грошей, а насамперед способу життя. Вона заробляє близько £20 000 (приблизно 1 110 000 грн, — Ред.) на рік і витрачає лише £91 (приблизно 5 000 грн, — Ред.) на косметику та догляд, однак люди постійно дивуються, дізнавшись її справжній вік.

Каур живе з батьками й доглядає за матір’ю, яка має тяжке онкозахворювання. Вона визнає, що не може дозволити собі розкішні процедури, але навіть якби могла — не бачила б у цьому сенсу. За її словами, генетика, відсутність шкідливих звичок і регулярні фізичні навантаження дають кращий ефект.

Мінріт каже, що її мама стала для неї справжнім наставником у питаннях краси. 74-річна жінка має молодий вигляд і дотримується принципу «менше — це краще». Вона навчила доньку вмиватися холодною водою та не перевантажувати шкіру косметикою.

У щоденному догляді Мінріт використовує лише крем Nivea за £2 (приблизно 111 грн, — Ред.) та кокосову олію Vatika для волосся. Макіяж робить рідко — кілька разів на місяць, використовуючи туш, підводку та помаду MAC, яку ділить із мамою.

«Навіть якби я завтра виграла в лотерею, я б не змогла виправдати витрати цілого статку на одяг чи шкіру — мені це просто не подобається. Найбільше я витрачаю лише на кросівки чи туристичні черевики, щоб мати змогу займатися спортом», — зазначила жінка.

Мінріт Каур. Фото: Lezli Rose

Джорджина Помфретт, 45 років, власниця естетичної клініки з Еппінга

45-річна Джорджина Помфретт з міста Еппінг, графство Ессекс, присвятила 26 років кар’єрі в індустрії краси. Вона починала як косметолог, а нині керує власною клінікою естетичної косметики GK Perfection. Джорджина працює неповний день, щоб доглядати за дітьми й заробляє близько £25 000 (приблизно 1 390 000 — Ред.). на рік.

Жінка розповіла, що не має іпотеки, тому можу дозволити собі витрачати більше на зовнішність. Хоча вона платить лише собівартість за продукти, Джорджина все одно інвестує у свій вигляд чималу частину доходу.

Помфретт регулярно робить ботокс — уперше спробувала процедуру у 32 роки, а нині проводить її раз на чотири місяці. Також вона планує блефаропластику, щоб позбутися надлишкової шкіри на повіках — операція коштує £2000 (приблизно 111 000 — Ред.).

Щомісяця Джорджина проходить мікронідлінг для покращення текстури шкіри та двічі на рік — ін’єкції для глибокого зволоження. До свого щоденного ритуалу догляду вона додає очищення, сироватку, зволожувальний крем і засіб із SPF, а також приймає колагенові добавки.

Її річні витрати на красу становлять £2 516 (приблизно 140 000 — Ред.): £500 (приблизно 28 000 — Ред.) — на волосся, £1 056 (приблизно 59 000 — Ред.) — на спортзал, £560 (приблизно 31 000 — Ред.) — на ботокс і £400 (приблизно 22 000 — Ред.) — на ін’єкції для шкіри.

Джорджина Помфретт. Фото: Lezli Rose

Катріна Вердон-Роу, 61 рік, менеджерка з розвитку бізнесу (Вімблдон)

61-річна менеджерка з розвитку бізнесу Катріна Вердон-Роу з Вімблдона, Південний Лондон, відверто зізнається: після перемоги над раком молочної залози її ставлення до себе повністю змінилося.

Жінка заробляє близько £60 000 (приблизно 3 335 500 грн — Ред.) на рік і витрачає £17 660 (приблизно 982 000 грн — Ред.) лише на зовнішність і догляд за тілом. До її щорічних витрат входять філери, ботокс, мікронідлінг та хімічні пілінги. Вона також інвестує у спортзал, персонального тренера, органічне харчування та вітамінні добавки.

Катріна жартує, що «кидає кухонну раковину собі в обличчя», адже випробовує все, що може допомогти шкірі виглядати свіжою. Її головна знахідка — ручний масажер для обличчя Opatra, який в роздрібній торгівлі коштує £8500 (приблизно 472 500 грн — Ред.).

Крім того, Вердон-Роу користується світлодіодною маскою за £250 (приблизно 14 000 грн — Ред.), регулярно проходить масажі, відвідує хіропрактика, приймає колаген, морінгу та магній. Вона користується засобами Clarins, органічною касторовою олією, фільтрованою водою й навіть спить на шовкових наволочках.

«Звісно, ​​такі жінки, як Кріс Дженнер, підвищили ставки для жінок мого покоління, але повна підтяжка обличчя, як у неї, — це нелегка справа. Я спробую всі хитрощі, але я цього не робитиму», — зазначила жінка.

Катріна Вердон-Роу. Фото: Lezli Rose

Керрі Геннесі, 53 роки, адміністраторка, директорка з естетики (Саутпорт)

53-річна директорка з естетики Керрі Хеннессі з британського міста Саутпорт жартує — «мені зробили все, але — сподіваюся — ви цього не помітили». Вона заробляє £12 000 (приблизно 667 000 грн — Ред.) на рік, але витрачає на догляд і процедури майже £9 320 (приблизно 517 000 грн — Ред.).

Вона працює разом із чоловіком Стівеном, лікарем-естетом: процедури отримує за собівартістю, а витрати на дім покриває чоловік, тож більша частина її заробітку йде на догляд. Підлітки-сини реагують з гумором на мамині синці після процедур.

Найвагоміша стаття витрат зараз — Sculptra для підтягнення й додання об’єму. За словами Керрі, один курс розраховують приблизно «на кожне десятиліття життя». Додатково вона використовує Radiesse для шиї та рук.

Перші ін’єкції ботоксу Хеннессі отримала ще у 29 років як превентивний крок. Нині робить ботокс (Azzalure) кожні три місяці, мікронідлінг — раз на чотири тижні, філери для щік і носогубних складок — раз на рік. Два роки тому перенесла блефаропластику верхніх повік. У щоденному догляді дотримується системи ZO Skin Health, користується ретиноїдом, який називає своїм «святим Граалем».

Витрати за рік: Azzalure — £960 (приблизно 53 000 грн — Ред.); Sculptra — £2,000 (приблизно 111 000 грн — Ред.); полінуклеотиди — £920 (приблизно 51 000 грн — Ред.); lip flip — £400 (приблизно 22 000 грн — Ред.); мікронідлінг — £1,000 (приблизно 55 500 грн — Ред.); Radiesse (шия) — £1,800 (приблизно 100 000 грн — Ред.); ZO Skin Health — £1,600 (приблизно 89 000 грн — Ред.); філер для щік — £320 (приблизно 18 000 грн — Ред.); носогубні складки — £320 (приблизно 18 000 грн — Ред.).

Керрі Хеннессі. Фото: Lezli Rose

