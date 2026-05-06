Чи є гріхом селфі у храмі: відомий священик Філюк дав відповідь

Чи можна робити селфі в церкві та чи вважається це гріхом? Відомий священик Олексій Філюк відповів на популярне запитання молоді, пояснивши, в яких випадках фотографування у храмі є недоречним.

Ігор Бережанський
Селфі в храмі: що думає про це отець Олексій Філюк

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який полюбляє відповідати на незвичні та доволі курйозні запитання під підписників, цього разу розповів, чи можна зробити селфі біля ікони.

Свою відповідь Філюк записав в Іnstagram.

Отець Олексій зазначає, що часто спостерігає в храмі молодих людей, які роблять селфі-фотографії. За його словами, у самому процесі фотографування немає нічого поганого чи гріховного.

«Фотографії — це не погано, то не є гріх», — сказав священник.

Водночас, він радить не фотографуватися біля цінних старих ікон, аби не привабити увагу злодіїв.

«А так в загальному гріха в селфі немає. Головне, аби люди йшли в храм, молилися, любили Бога, ближнього і були людьми. А якщо фотографію таку зробили, то гріха в тім немає, то не забороняється. Ну хочуть вони — це індивідуальне право кожного. Бабця у 80 років селфі не буде робити, бо вона не знає, вона навіть такого телефона не має, а молоді люди — хай роблять, якщо хочуть», — підсумував Олексій Філюк.

Раніше Олексій Філюк розповів, чи можна збирати цукерки з могил у Поминальний тиждень.

