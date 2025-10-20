Чилі у трусах і не тільки: екснаречений вже 8 років розплачується за зраду

Наречені / © pexels.com

Реклама

Мешканка Велик Британії, чиї заручини закінчилися через невірність нареченого із сусідкою, розповіла, що не змогла пробачити зраду. Відплата жінки проти колишнього коханого триває вже вісім років, а допомагає у цьому рідна сестра чоловіка.

Про свою непересічну історію жінка розповіла анонімно в ефірі популярного подкасту It’s A Girl Thing, який ведуть Люсі та Ебоні.

Зрада сталася за шість місяців до запланованого весілля. Наречена виявила, що її коханий зраджував із сусідкою, але остаточну крапку поставив друг нареченого.

Реклама

«За два тижні до весілля його дружба зізнався мені у всьому. Весілля ми скасували, а його родина була в люті», — розповіла жінка, зазначивши, що після розриву вона розпочала власну «відплату».

Вже вісім років ображена британка використовує колишнього для жартів і помсти. Жінка регулярно дає його номер телефону «дивним хлопцям», які намагаються з нею познайомитися. Через нескінченний потік дзвінків та повідомлень невірний чоловік був змушений змінити номер телефону вже двічі.

Але тут в гру вступила його сестра.

«Але щоразу його сестра надсилає мені новий номер. Схоже, його сестра тримає зло на брата», — іронічно додала героїня історії.

Реклама

Згодом сестра колишнього вирішила влаштувати братові «гострий забіг», коли виявилося, що він неодноразово зраджував і з іншими жінками. Розгнівана родичка вдалася до особливо жорстокої помсти, яка стосувалася його екіпірування для велоспорту.

«Вона вивернула всі його велосипедні шорти навиворіт, узяла гострий чилі, розрізала навпіл і натерла ним усі м’які вставки зсередини. А потім акуратно склала шорти назад до шухляди. Велосипедисти ж не носять спідньої білизни під лайкрою — тому він відчув усе на повну», — йдеться в розповіді британки.

Додатково сестра «попрацювала» над зубною щіткою зрадника.

Незважаючи на лють колишнього нареченого, жінка впевнена у своїй правоті та необхідності «відплати» за пережите приниження і біль. Вона вважає, що це є справедливим покаранням.

Реклама

«Він мав пройти те, через що пройшла я, і як це бути обманутою. Тому вважаю, що він має вигрібати за мої страждання, біль та відчай», — сказала екскохана.

До слова, житель Запоріжжя отримав судовий вирок за поширення пікантного відео своєї коханої. Чоловік розіслав відео семи знайомим через Telegram «з метою помститися із ревнощів».