ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
488
Час на прочитання
3 хв

Чим годували солдатів в радянській армії: топ страв, які досі сняться колишнім воякам

Армія СРСР: чим годували солдатів

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Чим годували солдатів в армії

Чим годували солдатів в армії

Харчування у радянській армії рідко було предметом гастрономічних захоплень. Його головна мета була нагодувати солдат для важкої фізичної праці та служби, а не порадувати вишуканим смаком. Армійська кухня будувалася на принципі «дешево та ситно», що породило низку страв, які стали справжніми символами казарменого побуту 1970–1980-х років.

Спогади про солдатські обіди, які досі звучать серед колишніх військовослужбовців, часто коливаються між усмішкою і здриганням. Скорыше за все, ці нехитрі страви були призначені виховати у бійців терпіння та витривалість.

Офіційний раціон радянських солдатів

Раціон радянського солдата насправді був чітко регламентований. Він відповідав «високим» вимогам щодо калорійності (близько 3600 ккал на добу у мирний час) і базувався на «Нормі №1» (основне добове забезпечення).

Хоча у побуті ці страви були відомі ще з 1970-х, деталі їхнього складу закріплювалися аж до останньої редакції, зокрема, наказом МО СРСР 1990 року. Ця норма передбачала гаряче триразове харчування і включала:

  • Хліб — житньо-пшеничний (350 г) та пшеничний (400 г).

  • Крупи. Різні (гречка, рис, пшоно, перловка) — 120 г.

  • М’ясо — 150 г (допускалася заміна на 112 г м’ясних консервів).

  • Риба — 100 г (або 60 г рибних консервів).

  • Жири — вершкове масло (30 г), тваринний жир/маргарин, олія.

  • Овочі — картопля (600 г), капуста (130 г), морква, буряк, цибуля.

  • Інше — цукор (70 г), чай, спеції, а також вітаміни («Гексавіт»).

Чим годувати солдат: символи казарменої кухні

Якість приготування армійських страв залишала бажати кращого, багато з яких перетворилася на легенди армійського побуту.

  • «Січка» — це була основна каша, часто з подрібненої крупи. Через поспіх і недотримання технології вона могла бути або занадто рідкою, як кисіль, або, навпаки, настільки густою і клейкою, що, за спогадами солдатів, «ложка стояла вертикально». Ця «фірмова» каша давала багато енергії, але рідко була смачною.

  • «Баланда» — так звався рідкий і сірий суп, який часто готувався з випадкових залишків овочів: капустяного листя, корінців та макаронів. М’ясо траплялося рідко, а бульйон залишався несмачним і водянистим. Баланда символізувала мінімалістичний, утилітарний підхід до перших страв.

  • Картопля-«синюха» — цей термін закріпився за стравою з сушеної картоплі. Після приготування вона набувала неприємного сіруватого відтінку, перетворюючись на клейку масу без яскравого смаку. Хоча ця картопля була поживною і дешевою, вона не була самчною і викликала важкість.

  • «М’ясо білого ведмедя» — так жартівливо називали шматки м’яса, які потрапляли до солдатських тарілок. Часто це було варене сало зі шкірою і щетиною (якщо мова йшла про свинину). Хоча це було калорійно і ситно, ця жирна, специфічна страва викликала багато суперечок щодо її смакових якостей.

  • Перлівка — ще один незмінний символ армійської кухні. Вона вимагає тривалого вимочування та повільного варіння, але в умовах армійської їдальні цього часу не було. У результаті перловка перетворювалася або на тверді «камінці», або на липку, неапетитну масу. Кажуть, що багато солдатів після служби роками не могли дивитися на перлову крупу.

  • Бігус (тушкована капуста) — традиційна і проста страва, яка інколи була вдалою, але частіше подавалася з різким, неприємним запахом, і солдати їли її лише від безвиході.

Польове харчування: «сухий пайок» (норма №9)

Коли солдат не міг харчуватися у стаціонарній їдальні (на навчаннях, у поході), він отримував «сухий пайок» (який мав окрему «Норму №9»). Набір продуктів був максимально простим і розрахованим на тривале зберігання: галети/сухарі, м’ясні консерви (тушонка), м’ясо-рослинні консерви (каші з м’ясом), цукор і чай. Ці пайки забезпечували необхідні калорії, але не були свіжими

Свіжих овочів, зелені та вишуканих спецій у солдатських їдальнях майже не було. Солдатський раціон, за спогадами ветеранів, був частиною їхньої «школи життя». Посилки з дому, рідкісні «гастрономічні свята» і вміння пожартувати над мискою балади стали невід’ємним елементом солдатського досвіду.

Дата публікації
Кількість переглядів
488
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie