Чим підживити тюльпани навесні для довшого, яскравого цвітіння

Чим підживити тюльпани навесні

Для того щоб тюльпани навесні радували довгим та насиченим цвітінням, їм необхідна правильна підтримка на етапі активного росту. Фахівці поділилися перевіреним рецептом підживлення, яке допоможе рослинам наростити міцну зелену масу та сформувати великі яскраві бутони.

Важливо — це часний полив та вологість ґрунту

Першим і найважливішим кроком у весняному догляді є звичайний полив. Якщо березень видався сухим, земля швидко пересихає, що критично гальмує розвиток рослин.

Рясне зволоження ґрунту дозволяє тюльпанам наростити потужне, соковите листя. Це має прямий вплив на майбутню квітку, лише велика і міцна листова пластина здатна забезпечити рослину енергією для формування великого бутона.

Чим підживити тюльпани для яскравого листя та рясного цвітіння

Як стверджують експерти, головна особливість підживлення тбльпанів полягає у змішуванні двох компонентів, які зазвичай не рекомендують поєднувати з іншими добривами, але між собою вони працюють ідеально. Це магнієва та кальцієва селітри.

Склад та переваги суміші:

Магнієва селітра (нітрат магнію) містить 11% азоту та 9% магнію. Магній є центральним елементом молекули хлорофілу, тому він безпосередньо впливає на засвоєння сонячної енергії. Завдяки йому листя стає насичено-зеленим, а самі квіти отримують особливу глибину та яскравість кольору.

Кальцієва селітра (нітрат кальцію) містить 15% азоту та 25% кальцію. Кальцій відповідає за міцність клітинних стінок. Це важливо для того, щоб квітконоси були пружними, тримали форму і не хилилися до землі під вагою великих бутонів або під час дощу.

Разом ці компоненти дають близько 26% азоту. Для порівняння, в аміачній селітрі його вміст сягає 35-36%. Менша концентрація азоту у запропонованому розчині робить підживлення м’яким і безпечним — ви практично не ризикуєте «обпекти» ніжні корінці тюльпанів.

Як приготувати суміш для підживлення

Важливо пам’ятати про сумісність препаратів. Кальцієву селітру категорично заборонено змішувати з добривами, що містять фосфор або калій, оскільки вони випадають в осад і стають недоступними для рослин. Проте змішування нітрату кальцію з нітратом магнію є абсолютно допустимим і агрономічно виправданим.

Інструкція з приготування розчину:

Візьміть одну столову ложку (без гірки) кальцієвої селітри та розчиніть її у невеликій кількості води. Оскільки обидва препарати повністю водорозчинні, це займе лічені хвилини.

Аналогічно підготуйте одну столову ложку магнієвої селітри.

Змішайте обидва концентрати у відрі та доведіть об’єм чистою водою до 10 літрів. Цього об’єму (10 л) достатньо для поливу приблизно 2 квадратних метрів квітника.

Коли найкраще підживлювати тюльпани

Найкращий час для процедури — період активного виходу листя з-під землі, коли рослини ще не почали масово розкривати бутони. Якщо ваш город має дуже високі показники родючості, потреба в такому додатковому живленні може бути меншою, проте воно в жодному разі не зашкодить. На бідніших ґрунтах такий комплексний підхід стане вирішальним фактором, що перетворить звичайну клумбу на справжнє свято весняних барв.