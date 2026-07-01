Чим удобрити ґрунт, щоб отримати якісний врожай: 8 способів

Грунт для розсади

Реклама

Навіть якщо земля на ділянці здається якісною, з часом їй потрібне додаткове живлення. Експерти з садівництва назвали вісім ефективних добавок, які покращують структуру ґрунту, збагачують його поживними речовинами та допомагають покращити врожай.

Про це пише martha stewart.

1. Мульча

Реклама

Органічна мульча із кори, тріски, соснової хвої чи соломи не лише стримує ріст бур'янів і довше зберігає вологу, а й поступово перегниває, насичуючи ґрунт органікою. Оптимальний шар — 5–7 см, який за потреби варто оновлювати.

2. Перепрілий гній

Добре перепрілий гній покращує структуру ґрунту, активізує корисні мікроорганізми та допомагає землі краще утримувати воду. Його рекомендують вносити восени або за кілька тижнів до весняної посадки. Використовувати свіжий гній не варто — він може пошкодити рослини.

3. Компост

Реклама

Компост залишається одним із найкращих натуральних добрив. Він робить ґрунт пухкішим, покращує утримання вологи та забезпечує рослини поживними речовинами. Навесні або восени достатньо розподілити шар 2–5 см і злегка змішати його із верхнім шаром землі.

4. Листовий перегній

Опале листя не обов'язково викидати. Після перегнивання воно перетворюється на листовий перегній, який покращує структуру ґрунту та допомагає довше утримувати вологу. Його можна використовувати як підживлення для грядок або мульчу.

5. Біогумус (вермикомпост)

Реклама

Продукт життєдіяльності дощових черв'яків багатий на корисні мікроорганізми й поживні речовини. Біогумус особливо корисний для розсади, контейнерних рослин і молодих саджанців. Його додають у невеликій кількості безпосередньо в ґрунт.

6. Біовугілля

Біовугілля має пористу структуру, завдяки якій накопичує воду та поживні речовини біля коріння. Найкраще воно працює на піщаних ґрунтах і високих грядках. Перед використанням біовугілля бажано змішати з компостом, щоб наситити його поживними речовинами.

7. Вапно

Реклама

Якщо ґрунт занадто кислий, допоможе садове вапно. Воно підвищує рівень pH, завдяки чому рослини краще засвоюють поживні елементи. Перед внесенням бажано зробити аналіз ґрунту.

8. Сірка

Коли потрібно зробити ґрунт кислішим — наприклад, для лохини, азалій чи рододендронів — використовують сірку. Вона поступово знижує pH і створює оптимальні умови для рослин, які люблять кисле середовище.

Перед використанням будь-яких добавок фахівці радять визначити склад і кислотність ґрунту. Це допоможе підібрати саме ті засоби, які принесуть найбільшу користь і забезпечать здоровий розвиток рослин.

Реклама

Як ми писали, перець слід висаджувати у добре прогрітий ґрунт після завершення весняних заморозків, залишаючи між рослинами 30–50 см і мульчуючи ґрунт для збереження вологи. Найкращими сусідами для перцю є базилік, салат, чорнобривці, петрушка, часник і морква, адже вони допомагають захищати рослини або покращують умови їхнього росту. Не варто садити перець поруч із кропом, коріандром, картоплею, томатами, баклажанами та капустою через конкуренцію за поживні речовини або спільні хвороби й шкідників. Для рясного врожаю рекомендують підживлювати перець розчином сироватки, настоєм кропиви на початку сезону та дріжджовим розчином приблизно раз на місяць.

Новини партнерів