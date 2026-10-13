Чим живе Даша Астаф’єва сьогодні: волонтерство, UnderBooks і шлях від Playboy до радіодиктанту

Чим живе Даша Астаф’єва сьогодні

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Організатори Радіодиктанту національної єдності назвали імена читців та автора тексту цьогорічного проєкту. Почесну місію прочитати диктант для мільйонів українців отримала співачка, модель і волонтерка Даша Астаф’єва.

Як зараз живе жінка і чим вона займається, а також якою була її кар’єра? Розповімо детальніше.

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Як живе та чим займається Даша Астаф’єва, яка стане голосом радіодиктанту

Сьогодні Даша Астаф’єва займається розвитком власного застосунку з електронними книжками UnderBooks, де зібрані аудіоверсії творів української літератури. Вона часто показує у соціальних мережах, як озвучує відомі твори сама.

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Астаф’єва не приховує емоцій від нової ролі й ділиться, що для неї прочитати радіодиктант національної єдності було великою мрією.

«Дякую, що повірили. Українці мають мріяти, об’єднуватись, разом тримати стрій та перемагати. Радіодиктант національної єдності — це унікальна традиція, яку має шанувати кожен свідомий українець. Пишемо разом!» — сказала Даша.

Загальнонаціональний диктант приурочили до Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня.

Як розпочався шлях Даші Астаф’євої

Даша народилася 4 серпня 1985 року в місті Орджонікідзе — нині це Покров Дніпропетровської області. Її батько працював на залізниці, а мати — на тепличному комбінаті, але після успіху доньки вони почали працювати продавцями в ювелірному салоні.

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У школі Даша вчилася середньо — мала кілька трійок з точних наук, а вчителі часто сварили її за поведінку. Згодом вона вступила на режисерський факультет Дніпропетровського театрального коледжу. За її словами, це був повністю самостійний вибір за порадою мами не ламати себе заради вигоди.

Шлях Даші Астаф’євої в шоубізнесі розпочався зі здобуття професії режисера. Справжній прорив у кар’єрі стався під час поїздки до США, де вона познайомилася із засновником видання Playboy Г’ю Гефнером.

Українська модель здобула титул «дівчини року» культового глянцю та увійшла до кола фавориток його творця. Їхня група стала дуже популярною завдяки відвертому контенту. Також Даша брала участь в українській «Фабриці зірок» (2007). Хоча призового місця вона не посіла, це принесло їй впізнаваність. Завдяки шоу вона увійшла до складу гурту NikitA під продюсуванням Юрія Нікітіна.

Тріумф у Playboy та робота з Г’ю Гефнером

Мріяти про кар’єру моделі Playboy Даша почала в 16 років, коли на конкурсі краси познайомилася з данською моделлю, яка порадила їй спробувати себе перед камерою. У квітні 2006 року вона стала «playmate місяця» українського видання Playboy, а вже наступного року виграла титул «дівчини року» за результатами SMS-голосування читачів. Її знімки передрукували 15 видань журналу по всьому світу.

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У червні 2008 року вона отримала запрошення до США на зйомки для ювілейної обкладинки на честь 55-річчя Playboy. Опинившись в особняку 82-річного засновника журналу Г’ю Гефнера, українка відразу привернула його увагу. Сам Гефнер зізнавався, що бачить у ній своє відображення, а дехто порівнював її з легендарною моделлю 1950-х Бетті Пейдж.

Підписавши контракт із журналом, вона зобов’язалася певний час не зніматися оголеною для інших видань, хоча пізніше порушила це правило заради обкладинки журналу XXL, за що особисто зустрілася з Гефнером, який зрештою вирішив не накладати на неї штраф.

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Даша після початку повномасштабної війни

З перших днів повномасштабного російського вторгнення співачка зупинила сценічну діяльність і повністю перейшла у волонтерський рух. Вона тривалий час власноруч готувала їжу для українських військових.

Паралельно артистка запустила кулінарний проєкт «Такі страви» на своєму YouTube-каналі, де готує разом із запрошеними зірками, та заснувала книжковий застосунок UnderBooks для популяризації аудіокнижок українською мовою, які сама ж і начитує.

Що відомо про особисте життя

Тему приватного життя Даша Астаф’єва зазвичай тримає в секреті. Найбільш резонансним публічним романом співачки були стосунки з підприємцем Артемом Кімом, із яким вона заручилася 2017 року, проте 2021 року пара розійшлася.

Наразі Даша має стосунки із засновником платформи UnderBooks.

Хто читатиме радіодиктант національної єдності

Нагадаємо, автором тексту для Радіодиктанту національної єдності 2026 року став письменник, ветеран війни та автор книжок про воєнний досвід Артур Дронь. Читцями вперше виступить дует: учитель української мови й фіналіст Global Teacher Prize 2023 Артур Пройдаков та співачка, волонтерка й засновниця застосунку UnderBooks Даша Астафʼєва.

За словами організаторів, такий дуетний формат є новаторським експериментом, покликаним поєднати запити слухачів на педагога-читця та яскраву медійну особистість. Сам Артур Дронь зазначив, що прагне показати силу мови, яка об’єднує. А читці наголосили, що радіодиктант є важливою урочистою традицією, яка гуртує українців по всьому світу.

Окрім мовної та культурної мети, проєкт матиме й благодійну складову: під час проведення диктанту триватиме збір коштів на проєкт «Дронопад» від фонду «Повернись живим».

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