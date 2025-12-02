Чиновник 10 років отримував зарплату за “прогули”: чим закінчилося байдикування

Кувейтський чиновник проведе п’ять років за ґратами через незаконне отримання зарплати протягом десяти років / © Pixabay

Касаційний суд Кувейту виніс один із найсуворіших вироків останніх років у справі про шахрайство із зарплатами в державному секторі. Місцевого чиновника, ім’я якого не розголошується, визнали винним у незаконному отриманні зарплати протягом десяти років. Весь цей час чоловік жодного разу не з’явився на робочому місці.

Про це пише видання Oddity Central.

Мільйонний штраф «за прогули»

Згідно з матеріалами суду, «працівник» числився у департаменті обслуговування громадян. Попри те, що він фактично був відсутній на роботі і не виконував жодних обов’язків, зарплата стабільно надходила на його банківський рахунок кожного місяця.

Коли чергова перевірка виявила, що чоловіку фактично платять за «систематичні прогули», проти нього порушили кримінальну справу. Суд ухвалив жорстке рішення і запроторив чоловіка за ґрати аж на 5 років.

Окрім ув’язнення, його зобов’язали повернути всі незаконно отримані кошти, а це 104 000 кувейтських динарів (близько 339 000 доларів). Ба більше, чоловікові присудили штраф у подвійному розмірі незаконно отриманої зарплати. Загалом прогульнику доведеться виплатити державі понад 1 мільйон доларів.

Від виправдання до в’язниці

Цікаво, що шлях до вироку був непростим. Раніше два суди нижчої інстанції виправдали чиновника. Проте Касаційний суд скасував ці рішення, визнавши докази провини беззаперечними.

За даними арабської газети Al Qabas, цей вирок є частиною масштабної кампанії влади Кувейту проти адміністративної корупції та шахрайства у держсекторі.

Нагадаємо, чоловік «перевтілився» у свою матір та три роки отримував її пенсію. Щороку він отримував понад 50 тисяч євро, поки його не викрили.