ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
399
Час на прочитання
1 хв

Чиновник утікав від силовиків із 12 кг золота, переплавленого у залізничні костилі

Російські силовики гналися за чиновником, якого підозрюють у корупції, 18 кілометрів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Золоті злитки

Золоті злитки / © Pixabay

Російський чиновник із Краснодарського краю Сергій Лесь, якого підозрюють у корупції, намагався втекти від силовиків на мікроавтобусі, прихопивши з собою 100 млн рублів і 12 кілограмів золота.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, дорогоцінний метал був переплавлений і замаскований під залізничні костилі — спеціальні кріплення рейок до шпал.

Джерело «ВЧК-ОГПУ» повідомило, що силовики гналися за чиновником 18 кілометрів. Під час затримання постраждав його водій — у нього зламано таз.

Сергій Лесь фігурує у справі про розкрадання земельних ділянок на 2 млрд рублів, йому загрожує 10 років позбавлення волі.

За версією слідства, чиновник розпорядився укладати договори купівлі-продажу муніципальних земельних ділянок із вказаною ним особою. Торги не проводилися, а ціна була занижена у сотні разів.

Нагадаємо, раніше у російській республіці Удмуртія група силовиків намагалася затримати дезертира з військової частини. Але той довго ховався у лісі і відстрілювався холостими патронами.

Дата публікації
Кількість переглядів
399
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie