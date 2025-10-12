Чиновник утікав від силовиків із 12 кг золота, переплавленого у залізничні костилі

Золоті злитки / © Pixabay

Російський чиновник із Краснодарського краю Сергій Лесь, якого підозрюють у корупції, намагався втекти від силовиків на мікроавтобусі, прихопивши з собою 100 млн рублів і 12 кілограмів золота.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, дорогоцінний метал був переплавлений і замаскований під залізничні костилі — спеціальні кріплення рейок до шпал.

Джерело «ВЧК-ОГПУ» повідомило, що силовики гналися за чиновником 18 кілометрів. Під час затримання постраждав його водій — у нього зламано таз.

Сергій Лесь фігурує у справі про розкрадання земельних ділянок на 2 млрд рублів, йому загрожує 10 років позбавлення волі.

За версією слідства, чиновник розпорядився укладати договори купівлі-продажу муніципальних земельних ділянок із вказаною ним особою. Торги не проводилися, а ціна була занижена у сотні разів.

Нагадаємо, раніше у російській республіці Удмуртія група силовиків намагалася затримати дезертира з військової частини. Але той довго ховався у лісі і відстрілювався холостими патронами.