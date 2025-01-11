Ці 5 речей у вашому домі крадуть щастя — і ось чому ви повинні їх викинути

Якщо є нестача енергії, це може бути через небезпечні речі в домі. Рекомендується перевірити простір і позбутися таких предметів якомога швидше. Сезонне прибирання взимку дозволяє звільнити простір від речей, які створюють негативний вплив.

Про це пише 24 канал.

Брудні вікна: чому вони можуть забирати вашу енергію

Нечисті вікна створюють відчуття втоми та відсутності ясності, блокуючи позитивну енергію. Регулярне миття вікон дозволяє поліпшити енергетику у вашому домі.

Забуті речі під ліжком: як вони можуть вплинути на ваш спокій

Під ліжком часто ховаються старі речі, які накопичують негативну енергію, що може заважати вашому сну та спокою. Періодичне очищення цього простору покращить емоційний стан.

Пошкоджене дзеркало: небезпека негативної енергії

Тріщини та пошкодження на дзеркалі вважаються знаком проникнення негативної енергії. Якщо ваше дзеркало розбилося, краще замінити його на нове, щоб уникнути неприємностей.

Битий посуд: чому його варто позбутися

Зламані чашки та тарілки не лише непридатні до використання, а й можуть приносити нещастя. Своєчасна заміна старого посуду допоможе підтримати гармонію в домі.

Небезпечні кімнатні рослини: які з них можуть забирати вашу енергію

Не всі рослини приносять користь у дім. Деякі з них можуть поглинати енергію господарів або навіть погіршувати стосунки. Якщо помітили погіршення в настрої або конфлікти, перевірте, чи не є причина в рослинах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які 4 продукти забирають енергію та сили, їх необхідно виключити зі свого раціону.

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