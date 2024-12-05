Ці дивні японці: чому вони беруть автомобілі в оренду, але не їздять на них

Взяти напрокат автомобіль в Японії набагато вигідніше, ніж купити власний, тому відповідні каршерингові сервіси тут дуже розвинуті.

Каршерингові сервіси перевірили записи про переміщення автомобілів і виявили, що певний відсоток користувачів сервісу повертають машини, "не проїхавши ніякої дистанції". Найбільша каршерингова компанія в Японії з 1,2 мільйонами зареєстрованих клієнтів Times 24 Co була стурбована таким фактом.

Щоб зрозуміти для чого тоді користувачі орендують машини, вирішили провести опитування. Один із клієнтів розповів, що орендував автомобілі, щоб попрацювати, інший повідомив, що використав машину для тимчасового зберігання сумок та інших особистих речей. "Я орендував машину, щоб з'їсти їжу, куплену в невеликому магазині, тому що не міг знайти місця, де ще можна пообідати", - зізнався один з учасників опитування каршерингових компаній.

Компанія NTT Docomo після опитування 400 своїх клієнтів виявила, що кожен восьмий використовує автомобілі не для поїздок. Переважна більшість респондентів розповіла, що використовують машини, щоб поспати, відпочити у машині, щоб порозмовляти телефоном з друзями, сім'єю або клієнтами по бізнесу.

За результатами опитувань виявилося, що:

Найчастіше японці орендують автомобіль на пару годин або ніч, щоб поспати чи перепочити між роботами. Тому що навіть погодинний готель потрібно ще знайти, а машини на кожній стоянці.

Спокійна атмосфера для телефонної розмови з друзями або з партнерами — на другому місці оренди автомобіль не для поїздок. На вулицях, в торгових центрах дуже шумно для ділових і дружніх переговорів, а машина є чудовим місцем усамітнення. Тим більше у багатьох машинах можна поставити телефон на зарядку, що дуже зручно.

На третьому місці — автомобіль заміняє інтернет-кафе. Тим більше ціна оренди авто та відвідування кафе приблизно однакова, хоча туалету тут, звичайно ж, немає. 30 хвилин оренди коштує 400 єн, 100 гривень, це дешевше, ніж будь-який перекус

Авто слугує часто камерою схову біля вокзалів. Звичайно камери схову є, але населення так багато, що місць часто не вистачає.

Серед інших причин оренди авто — поїсти на роботі, щоб на тебе не витріщалися колеги., зробити обов'язкові мімічні вправи, переодягнутися.

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