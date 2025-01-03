Ці українські прізвища давали людям з особливими зачісками: перевірте своє

Багато родових імен походять від особливостей зовнішності їхніх носіїв. У давні часи предки надавали прізвиська людям, враховуючи їхній вигляд, включаючи тип зачіски чи структуру волосся. З часом ці прізвиська закріплювалися та перетворювалися на прізвища, які збереглися донині. Мовознавець Юліан Редько розповів які прізвища відображають зовнішність наших пращурів, зокрема їх зачіски.

Чоловічі прізвища, пов’язані із зачіскою

Однією з причин виникнення таких прізвищ були особливості довжини чи форми волосся. Наприклад, чоловіків із коротко підстриженим волоссям могли називати Стрига або Стригун. Ці прізвиська з часом стали офіційними родовими іменами.

Прізвища, що вказують на відсутність волосся

А ось для чоловіків, які не мали волосся, також існували характерні назви, що пізніше трансформувалися в такі прізвища:

Лисий

Лисайко

Лисак

Лисун

Лисан



Чоловіки з розкуйовдженим або кучерявим волоссям могли мати такі прізвища:

Кошла

Чубаха

Патлаха

Кошлатий

Чубар

Кудря

Патлай

Чубатько

Кошлак

Чубай

Кучерко

Пелех

Кошлай

Пелешок

Кудла

Чубей

Пелехатий

Кудрик

Чуприна

Куйовда

Чупрун

Кудрявець

Чуб

Коструба

Чубир

Мушта

Прізвища, що вказують на колір волосся

Чоловіки з чорним волоссям мали, наприклад, такі прізвиська:

Чорнявий

Чорний

Черняк

Чернига

Черниш

Чорниш

Блондини, своєю чергою, отримували прізвища, такі як:

Білець

Білий

Білик

Світлик

Блонко

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