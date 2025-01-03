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Ці українські прізвища давали людям з особливими зачісками: перевірте своє

Ці українські прізвища давали людям з особливими зачісками: перевірте своє

Походження українських прізвищ

Українські прізвища, пов'язані з особливістю зачіски, кольором волосся

Багато родових імен походять від особливостей зовнішності їхніх носіїв. У давні часи предки надавали прізвиська людям, враховуючи їхній вигляд, включаючи тип зачіски чи структуру волосся. З часом ці прізвиська закріплювалися та перетворювалися на прізвища, які збереглися донині. Мовознавець Юліан Редько розповів які прізвища відображають зовнішність наших пращурів, зокрема їх зачіски.

Чоловічі прізвища, пов’язані із зачіскою

Однією з причин виникнення таких прізвищ були особливості довжини чи форми волосся. Наприклад, чоловіків із коротко підстриженим волоссям могли називати Стрига або Стригун. Ці прізвиська з часом стали офіційними родовими іменами.

Прізвища, що вказують на відсутність волосся

А ось для чоловіків, які не мали волосся, також існували характерні назви, що пізніше трансформувалися в такі прізвища:

  • Лисий

  • Лисайко

  • Лисак

  • Лисун

  • Лисан


Чоловіки з розкуйовдженим або кучерявим волоссям могли мати  такі прізвища:

  • Кошла

  • Чубаха

  • Патлаха

  • Кошлатий

  • Чубар

  • Кудря

  • Патлай

  • Чубатько

  • Кошлак

  • Чубай

  • Кучерко

  • Пелех

  • Кошлай

  • Пелешок

  • Кудла

  • Чубей

  • Пелехатий

  • Кудрик

  • Чуприна

  • Куйовда

  • Чупрун

  • Кудрявець

  • Чуб

  • Коструба

  • Чубир

  • Мушта

Прізвища, що вказують на колір волосся

Чоловіки з чорним волоссям мали, наприклад, такі прізвиська:

  • Чорнявий

  • Чорний

  • Черняк

  • Чернига

  • Черниш

  • Чорниш

Блондини, своєю чергою, отримували прізвища, такі як:

  • Білець

  • Білий

  • Білик

  • Світлик

  • Блонко

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