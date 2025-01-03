Ці українські прізвища давали людям з особливими зачісками: перевірте своє

Українські прізвища, пов'язані з особливістю зачіски, кольором волосся
Багато родових імен походять від особливостей зовнішності їхніх носіїв. У давні часи предки надавали прізвиська людям, враховуючи їхній вигляд, включаючи тип зачіски чи структуру волосся. З часом ці прізвиська закріплювалися та перетворювалися на прізвища, які збереглися донині. Мовознавець Юліан Редько розповів які прізвища відображають зовнішність наших пращурів, зокрема їх зачіски.
Чоловічі прізвища, пов’язані із зачіскою
Однією з причин виникнення таких прізвищ були особливості довжини чи форми волосся. Наприклад, чоловіків із коротко підстриженим волоссям могли називати Стрига або Стригун. Ці прізвиська з часом стали офіційними родовими іменами.
Прізвища, що вказують на відсутність волосся
А ось для чоловіків, які не мали волосся, також існували характерні назви, що пізніше трансформувалися в такі прізвища:
-
Лисий
-
Лисайко
-
Лисак
-
Лисун
-
Лисан
Чоловіки з розкуйовдженим або кучерявим волоссям могли мати такі прізвища:
-
Кошла
-
Чубаха
-
Патлаха
-
Кошлатий
-
Чубар
-
Кудря
-
Патлай
-
Чубатько
-
Кошлак
-
Чубай
-
Кучерко
-
Пелех
-
Кошлай
-
Пелешок
-
Кудла
-
Чубей
-
Пелехатий
-
Кудрик
-
Чуприна
-
Куйовда
-
Чупрун
-
Кудрявець
-
Чуб
-
Коструба
-
Чубир
-
Мушта
Прізвища, що вказують на колір волосся
Чоловіки з чорним волоссям мали, наприклад, такі прізвиська:
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Чорнявий
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Чорний
-
Черняк
-
Чернига
-
Черниш
-
Чорниш
Блондини, своєю чергою, отримували прізвища, такі як:
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Білець
-
Білий
-
Білик
-
Світлик
-
Блонко
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