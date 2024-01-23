Цифровий детокс: 10 людей, які витримають місяць без телефона, отримають 10 тисяч доларів

Американська компанія з виробництва йогурту пропонує заплатити 10 000 доларів учасникам, які проведуть місячний "цифровий детокс".

Про це пише upi.com.

Повнолітнім учасникам потрібно на місяць відмовитися від свого телефона. Програма приймає заявки до 31 січня. Для участі необхідно пояснити в есе зі 100–500 слів, чому потрібен смартфон, і описати, як програма може вплинути на їхнє життя. Буде обрано десять людей, і їм доведеться зберігати свої смартфони протягом одного місяця в сейфі, наданому Siggi's.

"Ми віримо в можливість прожити більш просте життя з меншою кількістю факторів, що відволікають. Одним з найбільших таких факторів у нашому житті сьогодні є наш телефон. Насправді, пересічна людина щодня витрачає 5,4 години на свої телефони", - йдеться на веб-сайті компанії.

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Обрані переможці, які завершать програму, отримають 10 000 доларів, сейф для свого телефона, запасний "добрий старий розкладний телефон" з передплаченою SIM-карткою протягом одного місяця та тримісячний запас йогурту.

Нагадаємо, в одній із країн ЄС можна купити будинок у місті за 13 євроцентів. Влада таким чином хоче збільшити населення міста.

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