Цілитель "іншопланетної церкви" продає енергетичні шпильки за $10 000 (фото)

Стверджується, що шпильки слугують резервуаром для енергії.
Іншопланетна церква прославилася після того, як один з її "цілителів" почав продавати "енергетичні шпильки" за ціною до 10 000 доларів за штуку. Подібна до мегацеркви з охороною, де поклоняються наркотикам, тут вшановують прибульців.
Про це пише Need To Know.
Продавець і самопроголошений "цілитель" на ім'я Джей Вон опублікував відео в TikTok, пояснюючи, що амулети, ціна яких варіюється від $3,33 до приголомшливих $10 000, мають потужні здібності.
Він каже, що ці здібності містять підтримання здорової імунної системи, покращення якості повітря і, нарешті, забезпечення "нескінченної енергії стовбурових клітин".
Джей стверджує, що дорога енергетична шпилька – це "інструмент для життя" і навіть "потенційна бізнес-можливість" для покупця.
Він наполягає на тому, що значок зі стовбуровими клітинами коштує мільйони, і "ви можете без особливих зусиль брати з людей гроші за сеанси зі стовбуровими клітинами у вашому лікувальному просторі".
"Неонатальні стовбурові клітини, які отримують із таких джерел, як пуповинна кров, тканина пуповини і плацента, мають значний потенціал для широкого спектру терапевтичних переваг", - написав він в описі товару.
Стверджується, що завдяки використанню "різних методів кодування" шпильки слугують резервуаром для енергії.
"Я також проводжу щотижневі оздоровчі заходи на основі пожертвувань. Я є окремою від церкви особою, і мої погляди та переконання не обов'язково відображають погляди та переконання церкви", - сказав Джей в інтерв'ю.
Зі свого боку, іншопланетна церква заявила: "Ми, як іншопланетна церква, офіційно продаємо лише воду, мистецтво і різноманітні сувеніри – ми не продаємо енергію. Церква також є механізмом і платформою для багатьох позитивних художників, виконавців і творчих людей, щоб виразити себе, і будь-який художник або людина, яка є творчою і позитивною, може продавати товари в нашій церкві. Джей Вон є художником і виконавцем у нашій церкві, і він самостійно продає енергетичні шпильки".
У самій церкві є вівтар для поклоніння прибульцям, велика зона для їжі, а також іншопланетянин у релігійному вбранні в людський зріст.
Нагадаємо, священник повторив "нацистський" салют Маска. Келвін Робінсон пояснив, що це була спроба посміятися з лібералів.
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