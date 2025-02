Цілитель "іншопланетної церкви" продає енергетичні шпильки за $10 000 (фото)

Іншопланетна церква прославилася після того, як один з її "цілителів" почав продавати "енергетичні шпильки" за ціною до 10 000 доларів за штуку. Подібна до мегацеркви з охороною, де поклоняються наркотикам, тут вшановують прибульців.

Про це пише Need To Know.

Продавець і самопроголошений "цілитель" на ім'я Джей Вон опублікував відео в TikTok, пояснюючи, що амулети, ціна яких варіюється від $3,33 до приголомшливих $10 000, мають потужні здібності.

Він каже, що ці здібності містять підтримання здорової імунної системи, покращення якості повітря і, нарешті, забезпечення "нескінченної енергії стовбурових клітин".

Джей стверджує, що дорога енергетична шпилька – це "інструмент для життя" і навіть "потенційна бізнес-можливість" для покупця.

Джей Вон / Фото:Jam Press/@thejesspalmadessa

Він наполягає на тому, що значок зі стовбуровими клітинами коштує мільйони, і "ви можете без особливих зусиль брати з людей гроші за сеанси зі стовбуровими клітинами у вашому лікувальному просторі".

"Неонатальні стовбурові клітини, які отримують із таких джерел, як пуповинна кров, тканина пуповини і плацента, мають значний потенціал для широкого спектру терапевтичних переваг", - написав він в описі товару.

Іншопланетна церква / Фото:Jam Press/@thejesspalmadessa

Стверджується, що завдяки використанню "різних методів кодування" шпильки слугують резервуаром для енергії.

"Я також проводжу щотижневі оздоровчі заходи на основі пожертвувань. Я є окремою від церкви особою, і мої погляди та переконання не обов'язково відображають погляди та переконання церкви", - сказав Джей в інтерв'ю.

Зі свого боку, іншопланетна церква заявила: "Ми, як іншопланетна церква, офіційно продаємо лише воду, мистецтво і різноманітні сувеніри – ми не продаємо енергію. Церква також є механізмом і платформою для багатьох позитивних художників, виконавців і творчих людей, щоб виразити себе, і будь-який художник або людина, яка є творчою і позитивною, може продавати товари в нашій церкві. Джей Вон є художником і виконавцем у нашій церкві, і він самостійно продає енергетичні шпильки".

Іншопланетна церква / Фото:Jam Press/@thejesspalmadessa

У самій церкві є вівтар для поклоніння прибульцям, велика зона для їжі, а також іншопланетянин у релігійному вбранні в людський зріст.

