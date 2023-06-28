Цілодобове "все включено": турист знайшов вікно у своєму готельному номері, яке веде до бару – відео

Для нього система АІ працює навіть після 23:00.

Полетіти за кордон на відпочинок за системою "все включено" для багатьох звучить як мрія.

Але часто безлімітний пакет має суворі умови – від типу напою, який ви можете випити, до часу його закінчення.

Втім, один чоловік оминув правила останнього обмеження під час відпочинку на Криті.

У вірусному кліпі в TikTok він розповів, що у його кімнаті у курортному готелі є "секретне" вікно. Відсмикнувши фіранку, що закривала маленьке віконце, замість виду на басейн тато та його родина отримали чудовий краєвид на бар.

Чоловік показав, як проліз через нього та налив собі пиво за барною стійкою.

"Коли все включено закінчується о 23:00, але у вас є потайне вікно у вашому готельному номері", - прокоментував він.

У коментарях люди пофантазували, що хотіли б опинитися в такому номері. Втім, дехто зазначив, що так чинити не можна.

Нагадаємо, жінка з дуже високим чолом зробила пересадження волосся та показала фото до і після. Своїм прикладом вона показала, що ця процедура не лише для чоловіків.

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