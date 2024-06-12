Ціна історії: через унікальну археологічну знахідку в Греції призупинили важливе будівництво

Під час будівництва нового аеропорту на грецькому острові Крит виявили дивний стародавній лабіринт.

Археологи знайшли на грецькому острові Крит гігантську стародавню споруду віком понад 4000 років. Через унікальну знахідку, розташовану на вершині пагорба неподалік від міста Кастеллі, будівництво нового міжнародного аеропорту на острові було призупинено.

Про це пише Phys.org.

У грецькому Міністерстві культури заявили, що знахідка є "унікальною та надзвичайно цікавою" пам'яткою мінойської цивілізації острова, яка відома величними палацами, яскравими фресками та загадковою писемністю. Зазначається, що споруда використовувалася між 2000 та 1700 роками до нашої ери в період, коли будувалися перші палаци Криту.

Гігантський лабіринт площею 1800 кв. м при погляді зверху нагадує колесо, а його внутрішня структура поділена на маленькі приміщення. Будівля має вісім східчастих стін з каменю заввишки 1,7 метра. Археологи припускають, що споруду вінчав невисокий конічний дах.

Скоріш за все, лабіринт не був житловим будинком, а використовувався для проведення ритуалів або релігійних обрядів, про що свідчать знайдені всередині у великій кількості кістки тварин. Але остаточно встановити призначення будівлі поки що не вдалося, адже вона не має аналогів серед відомих археологам мінойських споруд.

"Ймовірно, будівлю використовували для ритуальних церемоній, що включають вживання їжі, вина та можливо підношень. Її розмір, архітектурне планування та ретельне будівництво вимагали значної праці, спеціалізованих ноу-хау та надійного централізованого адміністрування", — йдеться у заяві міністерства.

Зазначається, що на цьому пагорбі планувалося збудувати радіолокаційну станцію для обслуговування нового аеропорту. Передбачається, що будівництво завершиться 2027 року, і новий аеропорт стане другим за величиною у Греції та обслуговуватиме до 18 мільйонів пасажирів щороку.

Тепер для радіолокаційної станції шукатимуть інше місце, щоб зберегти історичну спадщину мінойської цивілізації.

За даними Міністерства культури Греції, крім гігантського лабіринту на будмайданчику нового аеропорту Кастеллі вже виявили щонайменше 35 археологічних пам'яток.

Це не перший випадок, коли в Греції виникає конфлікт інтересів між технологічним розвитком та культурною спадщиною. Наприкінці XX століття археологи знайшли на вершині пагорба укріплене поселення 3-го тисячоліття до нашої ери. Але після проведення розкопок знахідку зруйнували, щоб побудувати міжнародний аеропорт в Афінах.

Нагадаємо, артефакти з Міста Давида розкрили несподівані деталі біблійних подій. Дослідження за участю археологів, істориків та науковців з Ізраїлю, Великобританії та США розкрило історію Міста Давида. Вчені змогли досягти безпрецедентного рівня точності в датуванні артефактів, знайдених на території Першого Храму в Єрусалимі.

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