Собак із плоскою мордою та висловухих кішок хочуть заборонити - розповідаємо де і чому

В якій країні та чому вирішили заборонити популярні породи кішок та собак, читайте в матеріалі ТСН.ua

Міністерство сільського господарства Нідерландів складає список порід собак та кішок, яких планує заборонити утримувати. Зараз в списку породи собак з плоскими мордами та висловухі кішки, список доповнюється.

Причини такого рішення, на думку уряду Нідерландів, штучне виведення різних порід собак та котів завдає шкоди здоров'ю тварин. Щоб запобігти розведенню таких тварин, вирішили запровадити заборону на володіння такими вихованцями.

Чому хочуть заборонити собак із плоскою мордою та висловухих кішок.

Серед собак з плоскою мордою та носом такі породи, як, наприклад, мопси, різні бульдоги, пекінеси. Тварин із такою особливістю називають брахіцефалами.

У них штучно змінена будова черепа — ніздрі стали вузькими, а небо, трахея та слізні канали – здавленими. Фізіологічні зміни торкнулися переважно дихальних шляхів, що завдало шкоди здоров'ю. Такі собаки чутливі до високої температури, стресу, больових відчуттів, фізичних навантажень. Будь-яке порушення незмінно призводить до почастішання дихання.

Найстрашніше, що може статися у собак з плескатою мордою є брахіцефалічний синдром. Він полягає в тому, що при вдиханні гаряче повітря не встигає охолонути до потрапляння в легені та може призвести до теплового удару.

У висловухих кішок складені вушка з'являються під дією домінантного гена висловухості, який впливає не тільки на форму вушних раковин, але і на всі хрящові тканини. Тому основною проблемою шотландських порід є хвороби суглобів.

Як вважають в міністерстві виведення порід з такими зовнішніми рисами завдають котам і собакам багато страждань. "Ми робимо життя невинних тварин нещасним тільки тому, що вважаємо їх "красивими" та "милими". Ось чому сьогодні ми робимо великий крок у Нідерландах, де жодна домашня тварина не повинна страждати через свій зовнішній вигляд, — заявив міністр сільського господарства Нідерландів Піт Адем.

Міністр заявив, що буде працювати над тим, щоб ввести заборону на володіння дизайнерськими породами та заборонити використання фотографій з ними в соціальних мережах, в рекламних цілях.

Тим у кого вже є собака з плоскою мордою чи висловухий кіт, хвилюватися не потрібно. Вони зможуть утримувати свого вихованця і надалі. Але якщо з твариною щось станеться, їм не дозволяється купувати іншу такої самої породи.

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