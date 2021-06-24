COVID-19 зруйнував легені: британець прохворів коронавірусом понад 290 днів і видужав

Британець пережив 42 позитивних теста на коронавірус та сім госпіталізацій.

Чоловік із Великої Британії хворів на коронавірус 10 місяців, протягом недуги його сім разів госпіталізовували і він здав 42 позитивних тестів. Це є найтривалішим перебігом коронавірусу. Його дружина п'ять разів починала готувати похорон.

Про це пише газета Guardian.

Повідомляється, що 72-річний Дейв Сміт заразився коронавірусом ще в 2020 році. У Сміта хвороба тривала досить довго - чоловік прохворів на COVID-19 понад 290 днів поспіль або майже 10 місяців. Його тести на коронавірус щоразу показували позитивний результат. Крім того, у нього розвинулася інфекція грудної клітини.

"На сьогоднішній день - це найтриваліший перебіг хвороби. Моя дружина починала організовувати похорон п'ять разів. Я був повністю вичерпаний енергією і втратив нюх, який досі не з’явився", - сказав Сміт.

Чоловіка виписали з лікарні після курсу антибіотиків, але він продовжував відчувати нездужання і не міг вийти з дому. Його госпіталізували до лікарні повторно в липні. Коли виявив позитивний результат на COVID-19, початковим припущенням було те, що він був реінфікований, але генетичне секвенування вірусу показало, що це та сама інфекція.

Вилікувати Сміта допоміг "коктейль з антитіл". Його стан поступово поліпшувався, а через 45 днів він отримав перший негативний тест.

"Я ніколи не буду стовідсотковим, тому що COVID-19 зруйнував мої легені, і мені досить швидко починає не вистачати повітря. Але тепер кожен прожитий день - це бонус", - розповів Сміт.

Видання пише, що Сміту було надано доступ до препарату, згідно з якою може бути проведена несанкціонована терапія, якщо не існує іншого задовільного затвердженого лікування. Однак препарат більше не доступний на цій основі і досі не клінічно схвалений для використання у Британії.

Як повідомлялося, вчені дійшли висновку, що в більшості людей, які інфікувались коронавірусом, але перенесли хворобу легко, або в безсимптомній формі, виявили ген HLA-DRB1*04:01. За словами вчених, люди з цим геном мають певний захист від важких форм COVID-19.

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