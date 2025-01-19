ЦРУ оприлюднило секретну книгу, яка детально розповідає про те, яким буде кінець світу (фото)

ЦРУ частково розсекретило книгу Чана Томаса, колишнього співробітника ВВС США та дослідника НЛО. У своїй книзі "Історія Адама і Єви", написаній у 1966 році, автор стверджує, що через кожні 6500 років на Землі трапляється катастрофа, подібна до біблейського потопу.

Про це пише Daily Mail.

Однак, навіть після часткового розсекречення, книга зберігала чимало секретних аспектів, а повний текст так і залишився у архівах агентства.

Томас у своїй книзі розглядає кілька важливих тем, що можуть здивувати навіть найбільш обізнаних у питаннях катастрофічних сценаріїв. Одна з найбільш шокуючих заяв стосується циклічних катастроф, які, за його словами, трапляються кожні 6500 років. Як підтвердження цієї гіпотези, він звертається до біблійного "Великого потопу", стверджуючи, що це не вигадка, а історичний факт, який стався приблизно 6500 років тому. Водночас Томас зазначає, що існують археологічні та геологічні свідчення, що нібито підтверджують це припущення.

Однак, найцікавішим аспектом теорії є його прогноз про наступну катастрофу, яка, за його словами, неминуча. Він передбачає, що зміна магнітного поля Землі може відбутися раптово, що спричинить глобальні катастрофи. Томас вірить, що це буде супроводжуватися потужними землетрусами, цунамі та змінами в кліматі, що призведе до практично повного знищення цивілізації.

Для наочності своїх ідей, Томас малює картину руйнувань, починаючи з Каліфорнії, де гори "трясуться", а Тихий океан відступає, створюючи хвилю висотою більше двох миль. Цей катаклізм охопить весь північноамериканський континент, а його руйнівні наслідки будуть відчутні на всіх континентах. Окрім того, він описує, як через кілька днів після катастрофи все зміниться: Басейн Бенгальського залива буде на Північному полюсі, а Тихий океан — на Південному, що спричинить швидке танення льодовиків.

Однак наукова спільнота ставиться до теорій Томаса з великою обережністю. Наприклад, старший науковий співробітник NASA Мартин Млинчак заявив, що немає жодних наукових доказів для підтримки ідеї про раптову зміну магнітного поля, здатну призвести до апокаліпсису. За його словами, хоча процеси зміни полюсів дійсно відбуваються, вони ніколи не викликають таких глобальних катастроф, як це описує Томас.

Книга Чана Томаса / Фото: Daily Mail

Більш того, навіть якщо вірити в можливість катастрофи, про яку пише автор, виникає питання: чому ЦРУ так тривалий час утримувало цей документ у таємниці? Проте одна з можливих причин цього могла полягати в тому, що агенти боялися паніки серед населення або витоку інформації про секретні урядові дослідження.

Томас також стверджує, що ця катастрофа може статися в будь-який момент, і попереджає про надзвичайні зміни, що чекають на нашу планету. Однак для більшості вчених такі теорії залишаються фантазією, оскільки не мають наукового підтвердження.

Загалом, теорія Чана Томаса залишається суперечливою. Хоча він і пропонує багато захопливих ідей, більшість вчених скептично ставляться до його прогнозів, вважаючи їх ненауковими та не підтвердженими фактами.

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