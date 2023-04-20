Цуценя прожувало палець власника до кістки, поки він спав: чому це врятувало йому життя

Пенсіонер ошелешив історією, як прокинувся з жахом, виявивши, що його цуценя прожувало йому великий палець ноги до кістки.

64-річний Девід Ліндсей з Кембриджа був шокований, коли побачив кривавий палець, з якого звисав ніготь. Про це пише dailymail.co.uk.

Однак цей жахливий інцидент врятував йому життя. Медики пізніше виявили, що він втратив чутливість у ногах через закупорку двох артерій.

Девід Ліндсей / Фото: dailymail.co.uk

Девід, який страждає на діабет, сказав: "Я спав на дивані, коли увійшла моя дружина і закричала: "Дейве, щеня згриз тобі палець на нозі!". Він прожував до кістки та розколов її. Але через все це я виявив, що моя нога зовсім оніміла, я нічого не відчуваю".

Його дружина перев'язала йому рану та відвезла його до лікарні Адденбрук, де він був дев'ять днів.

Дейву вводили внутрішньовенно антибіотики, щоб інфекція, спричинена укусом собаки, не поширилася на кістки. Під час комп'ютерної томографії зламаного пальця ноги лікарі виявили дві закупорені артерії. Закупорка могла поставити всю ногу під загрозу ампутації, якби не відновилося кровопостачання.

Цуценя прожувало палець пенсіонера до кістки. / Фото: dailymail.co.uk

"Ви повинні сміятися з цього. Він зробив мені ласку, погриз мій палець на нозі. Тож я чекаю, щоб дізнатися, чи можуть вони поставити стенти. Я залишу собаку. Я також намагатимусь зберегти палець на нозі, а якщо ні, то я сказав лікарю відрізати його, і я зможу забрати його додому!" - додав чоловік.

Девід сподівається повернутися додому до дружини та зухвалого бульдога до кінця тижня.

Девід Ліндсей зі своїм цуценям / Фото: dailymail.co.uk

Нагадаємо, підліток з рідкісним захворюванням ожив після того, як його оголосили мертвим. З хлопцем навіть попрощалися батьки.

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