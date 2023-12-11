Цуценя-"єдинорога" із хвостом на голові врятували від смерті: який воно має вигляд (фото)

У США цуценя-"єдиноріг" отримало другий шанс на життя після того, як люди назвали його найкрутішим псом на світі.

Про це пише Mirror.

Собака із хвостом, що росте з середини чола, стало суперзіркою після того, як його покинули і залишили на "крижаному холоді".

Рятувальна організація Mac's Mission знайшла цуценя, яке також мало травму стопи, на вулиці разом з іншим старим собакою і взяла їх обох під своє крило.

Цуценя із хвостом на голові / Фото: Facebook/Mac the Pitbull

Співробітники назвали пса "Нарвалом, маленьким чарівним пухнастим єдинорогом", і він швидко завоював величезну базу шанувальників після того, як відеоролики були завантажені на Facebook.

Центр, що базується в Міссурі, "спеціалізується на спеціальних захворюваннях" і прагне допомогти собакам, які зазнали жорстокого поводження, травм або мають уроджені дефекти, які б померли без їхньої допомоги".

Цуценя відвезли до ветеринара, щоб спробувати з'ясувати, чому там хвіст і чи може він виляти. Після призначення в центрі написали: "Зайвий хвіст ні з чим не пов'язаний і не має жодної реальної користі, окрім як зробити з нього найкрутіше цуценя всіх видів!".

Цуценя із хвостом на голові / Фото: Facebook/Mac the Pitbull

Цуценя із хвостом на голові / Фото: Facebook/Mac the Pitbull

"Один із наших підписників сказав: "Схоже, вони неправильно зібрали цуценя. Завжди дотримуйтесь інструкцій, хлопці! Це справжній досвід наявності "зайвих деталей" під час збирання". Доктор Гюрінг сказав, що наразі немає реальної причини видаляти хвіст єдинорога (і ми всі хочемо, щоб він виляв). Цілком впевнений, що співробітники Кейп-Смолл теж захоплювалися цим маленьким самородком!" - йдеться у повідомленні.

Пес наробив галасу у соцмережах: "Чесно кажучи, хвіст робить його ще милішим! І яка хороша новина, що він не завдає жодних проблем!", "Йому судилися великі справи! Я відчуваю це, коли дивлюся на його мордочку, він чарівний і приголомшливий!".

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Втім, за словами працівників притулку, деякі люди вороже ставилися до незвичайного цуценяти і навіть намагалися увірватися до притулку, щоб убити його. Рошель Штеффен, засновниця притулку, розповіла Fox 35, що деякі вважають його "мерзотністю". Притулок суворо стежив за Нарвалом, щоб убезпечити його, перш ніж Штеффен, котра сильно закохалася в собаку, усиновила його сама.

"Він найкращий", — пояснила Штеффен, додавши, що Нарвал "любить спати під ковдрою" і досліджувати свій сад за будинком разом із двома іншими собаками, а тепер виступає як "представник" притулку.

Цуценя із хвостом на голові / Фото: Facebook/Mac the Pitbull

"Він ненавидить поїздки машиною, але любить ходити на заходи!" - сказала Штеффен, також зазначивши, що милий вихованець у ці дні "до біса щасливий". А ще в нього досі між очима залишився незвичайний хвіст, тому що немає жодних медичних показань для його видалення, так що ця історія мала щасливий кінець.

Нагадаємо, нещодавно у світі вперше народився білий алігатор. Тварина неймовірно рідкісна.

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