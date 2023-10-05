Цуценя з шістьма лапами викинули на парковці: "Ніколи раніше такого не бачив" (фото)

У Великій Британії на парковці знайшли цуценя з шістьма лапами.

Про це пише BBC.

11-тижневу самицю спаніеля Аріель, яку назвали на честь діснеївської "Русалоньки" через її зрослі кінцівки, що імітують хвіст сирени, було виявлено в Пембрукширі.

Собака з шістьма лапами / Фото: Greenacres Rescue / Facebook

Пес був доставлений до служби порятунку Ґрінакрес у Гаверфордвесті та оглянутий у місцевому ветеринарному центрі Фентон.

"Коли Аріель привезли до нашого центру, вона була дуже налякана і боязка", - розповів менеджер і засновник закладу Майки Лоулор. "Вона провела ту першу ніч вдома зі мною, і вона була майже повністю закрита через те, через що їй довелося пройти".

Собака з шістьма лапами / Фото: Greenacres Rescue / Facebook

Втім, чоловік думає, що маленька Аріель недовго залишалася одна - в той день, коли її виявили, йшов дощ, але її шерсть залишилася сухою, і вона не була голодною.

Рентгенівське дослідження показало, що додаткові задні лапи собаки з'єднані на правій стороні хвоста спаніеля, який Лоулор описав як "по суті одну стегнову кістку", яка поділяється на дві гомілки в коліні.

Собака з шістьма лапами / Фото: Greenacres Rescue / Facebook

Але через додаткові лапи, які не функціонують, таз Аріель деформувався, а її "нормальна" права задня лапа втратила адекватний м'язовий тонус, що може призвести до її видалення. Також у собаки виявили додаткову вульву.

"Тому план зараз полягає в тому, щоб дати Аріель місяць, щоб подолати це випробування і пристосуватися до життя в прийомній сім'ї, протягом цього часу ми стежитимемо за нею і дивитися, як воно живе", - сказав він.

Собака з шістьма лапами / Фото: Greenacres Rescue / Facebook

На щастя, внутрішні органи собаки функціонують нормально.

"Ми поняття не маємо, чому вона народилася з дефектом", - сказав він. "Ніколи не бачив цього раніше".

Собака з шістьма лапами / Фото: Greenacres Rescue / Facebook

Організація з порятунку тварин зібрала понад 2400 доларів на її майбутні операції, оскільки понад 200 щедрих людей запропонували усиновити Аріель. Проте наразі агентство порятунку не приймає офіційних заявок, поки не дізнається, що на собаку чекає в майбутньому.

Нагадаємо, у Флориді знайшли алігатора без верхньої щелепи та показали, який він має вигляд. Юзери вже вигадали йому ім'я.

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