Cуд анулював шлюб пари через дві таємниці дружини: що вона приховувала

Сімейний статус чоловіка повернувся до "неодруженого", так ніби шлюбу ніколи не було.

Суд у Китаї анулював шлюб на вимогу чоловіка, який дізнався, що його дружина приховала історію своїх психічних захворювань і перенесену гістеректомію до одруження.

Про це пише SCMP.

Справа була розглянута Народним судом повіту Цзясянь в центральній китайській провінції Хенань минулого місяця. Згідно з вироком, чоловік на прізвище Чжоу познайомився з жінкою, старшою за нього на сім років, через сваху у вересні минулого року. Він заплатив їй викуп за наречену в розмірі 10 000 юанів (1 400 доларів США) 8 жовтня, коли вони заручилися. 30 жовтня він дав їй ще 40 000 юанів, і того ж дня пара зареєструвала свій шлюб в органах реєстрації актів цивільного стану.

У листопаді вони провели весільну церемонію. Однак незабаром Чжоу помітив, що психічний стан його дружини дещо ненормальний. Пізніше він дізнався, що їй поставили діагноз "шизофренія" ще до одруження. Він також був приголомшений, коли дізнався, що вона та її сім'я приховали той факт, що вона перенесла гістеректомію – видалення матки.

Згодом Чжоу подав позов до суду з вимогою анулювати шлюб через приховування нею суттєвих проблем зі здоров'ям. Жінка не заперечувала його вимоги.

Суд виніс рішення на користь Чжоу, зазначивши, що люди зобов'язані розкрити свій справжній фізичний стан, особливо якщо це пов'язано з серйозними проблемами зі здоров'ям, перед вступом у шлюб.

Залишається незрозумілим, чи був повернутий Чжоу викуп за наречену у розмірі 50 000 юанів.

На відміну від шлюборозлучного процесу, коли шлюб анулюється судом, сімейний статус особи в державній системі реєстрації резидентів повертається до "неодружений", а не позначається як "розлучений".

Досвід Чжоу спричинив бурхливу дискусію в соціальних мережах: "Вони одружилися, знаючи одне одного менше двох місяців. Зрозуміло, що чоловік шукав репродуктивну партнерку, але в результаті одружився з жінкою без матки. Який бідолаха!", "Хіба жінка не винна в обмані? Чому вона не понесла жодних наслідків?".

Випадки, коли один з подружжя приховує від іншого значні проблеми зі здоров'ям, не є рідкістю в Китаї. Минулого місяця суд у провінції Сичуань задовольнив прохання жінки розірвати шлюб після того, як її чоловік не повідомив, що у нього ВІЛ-інфекція. Вони одружилися минулого року, не пройшовши дошлюбного обстеження, оскільки жінка вважала, що вони знають одне одного багато років. Проблеми зі здоров'ям чоловіка привернули її увагу лише через дев'ять місяців після одруження, коли вона несподівано знайшла в його сумці ліки для лікування СНІДу. На щастя, жінка не заразилася ВІЛ.

Нагадаємо, не так давно інша китаянка опинилася на межі розлучення після народження темношкірого сина. Її чоловік спантеличений і вимагає зробити тест на батьківство.

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