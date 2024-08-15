Cуперфанат Nokia зібрав найбільшу у світі колекцію телефонів із тисячами моделей – фото, відео

Іспанець Венсес Палау Фернандес зібрав найбільшу колекцію мобільних телефонів Nokia із 3615 унікальними моделями.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Колекція, розміщена у нього вдома в Барселоні, побила попередній рекорд 3456, встановлений Андрієм Більбі Аргентисом (Румунія) 2023 року.

Його шлях розпочався, коли йому подарували сірий Nokia 3210 на Різдво 1999 року. Він почав збирати Nokia 2008-го, маючи намір скупити всі моделі, які він не міг собі дозволити в минулому.

Іспанець зібрав зібрав найбільшу у світі колекцію телефонів Nokia / Фото: Guinness World Records

Його колекція ставала все більшою і більшою, зрештою переросла вітрину, яка в нього була, і зайняла цілу кімнату.

До 2018 року він зібрав понад 700 різних моделей Nokia та розширив свою колекцію, почавши збирати й інші бренди, а також телефони, які не були доступні у продажу.

Він сказав: "Еволюція моєї колекції була постійною, і хоча я закинув її приблизно на рік, потім я повернувся в бій із наміром отримати, на додаток до всіх телефонів, які Nokia випустила на ринок, ті, які вона не виставила на продаж, телефони , які ми знаємо як прототипи".

Венсес задокументував свій шлях до своєї рекордної колекції на власному веб-сайті Nokia Project Dream. Зараз у його колекції є телефони від Siemens, NEC, Motorola, Blackberry, Samsung, HTC, Apple та багатьох інших брендів. Деякі його телефони спеціально виготовлені обмеженими серіями, наприклад, його колекція Nokia 3220 Star Wars Ep III. У нього є версії телефону Yoda, Starfighter, Obi-Wan Kenobi, Cyborg та Padawan.

Іспанець зібрав зібрав найбільшу у світі колекцію телефонів Nokia / Фото: Guinness World Records

"У моїй колекції є дуже ексклюзивні та важкодоступні моделі. Моя нинішня колекція — це результат великої завзятості та фінансових зусиль, якщо ви колекціонер, ви добре зрозумієте, що я маю на увазі. Колекція, яка все ще не завершена, але яку я продовжую розширювати, коли це можливо", - поділився він.

Іспанець зібрав зібрав найбільшу у світі колекцію телефонів Nokia / Фото: Guinness World Records

Розкриваючи причину, через яку він вирішив поділитися своєю колекцією, він додав: "Я нарешті вирішив показати свою колекцію світу, навіть якщо вона ще незавершена. Зібрати все до єдиного, що зробила Nokia — непросте завдання, але, зважаючи на те, що Nokia випустила трохи більше 1000 телефонів, маючи в колекції понад 700 різних моделей разом із предметами та аксесуарами, які я маю наразі, я вважаю, що її можна вважати музеєм, і саме тому я не став чекати ще декілька років, доки вона буде завершена, щоб її представити".

Нагадаємо, студент вирушив у 134-денну подорож без телефона. Він розповів, з якими проблемами зіткнувся.

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