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Давач пукання та скелет щура: Uber поділився списком 50 найдивніших загублених речей пасажирами

Давач пукання та скелет щура: Uber поділився списком 50 найдивніших загублених речей пасажирами

Uber / Фото: Associated Press

Деякі загублені речі дуже унікальні.

Американська компанія Uber опублікувала восьмий щорічний Індекс загублених і знайдених речей.

Звіт дає уявлення про речі, які залишають пасажири, показуючи найпоширеніші та найбільш "унікальні" речі, які забувають у водіїв.

Список найчастіше забутих речей доволі типовий – одяг, багаж, навушники, гаманці, ювелірні прикраси і телефони. А от серед доволі унікальних запитів були перука, гострий соус і алкотестер, давач пукання, "дуже потрібний" листок невідомої рослини та два контейнери з живими павуками.

З усіх американських міст найбільш забудькуватими виявилися мешканці Маямі. Користувачі в Лос-Анджелесі, Атланті та Г'юстоні відстають від них у списку відповідно.

Клієнти, які вважають, що загубили річ в автомобілі Uber, можуть скористатися функцією "Знайти загублену річ", щоб відновити зв'язок з водієм і допомогти в пошуках. Тим часом, деякі розсіяні пасажири не турбувалися про повернення своїх речей, пропонуючи водієві прийняти "хороший сир", декілька помідорів і залишки макаронів як додаткові чайові.

50 найбільш унікальних загублених речей:

  1. Перука
  2. Гострий соус і алкотестер
  3. Я залишив у твоїй машині дуже потрібний листок
  4. Два контейнери з павуками
  5. Складаний віяло Бейонсе
  6. Піднос з м'ясним пирогом
  7. Керамічний кіт
  8. Банка устриць
  9. Іменна ковдра із зображенням мене та мого собаки
  10. Маленький скелет щура
  11. Свічка з написом "До зустрічі в суді"
  12. Фальшивий зуб / ретейнер (це дуже маленький пластиковий шматочок з фальшивим зубом всередині)
  13. Сіра ванна з хірургічними імплантатами
  14. Поліцейські наручники
  15. Моя жива домашня черепаха
  16. Намисто на талію і пароварка для буріто
  17. Я залишила дорогу чорницю, яка мені дуже потрібна і якої немає в магазині. Дві упаковки, які мені абсолютно необхідні
  18. Пігулки для вагітних моєї дівчини
  19. Маленька коробочка з гномом
  20. Весло для веслування на дошці
  21. Картина з SeaWorld. Вона була загорнута в рулон, і мені подобається
  22. Афіша з вистави "Спамалот" у Кеннеді-центрі
  23. Мій робот
  24. Часникове масло з Benihana
  25. Протизаплідний засіб "План Б" з Costco і масажер BaBylissPRO
  26. Тривожна кнопка
  27. Спис і пухнастий лисячий хвіст
  28. Автограф Тейлор Свіфт. У рамці!!!
  29. Давач пукання
  30. Браслет Bravo Con 
  31. Значок з пінопласту #bestdayever
  32. 3 пір'їни
  33. Фальшиві сідниці
  34. Плакат Гілларі Клінтон
  35. Прокладки і 1000 баксів. Це все, що я пам'ятаю
  36. Якийсь лосьйон або мої стринги
  37. Кристали для медитації
  38. Спідня білизна, хліб, пачка шинки та майонез
  39. Вирізана з картону панда
  40. Вуличний знак з написом "Вона п'яна" і фоторамка
  41. Засіб для пом'якшення бороди мого батька
  42. Великий сентиментальний глечик для перенесення
  43. Тест на батьківство
  44. Чемпіонський пояс WWE
  45. Паличка Гаррі Поттера з гравіюванням імені "Александер"
  46. Велика наклейка з мультиплікаційним котом, що танцює, і написом "Spanky Fest"
  47. Можливо, я залишив свій садовий паркан у багажнику
  48. Двигун від джипа Liberty. Будь ласка, зателефонуй мені
  49. Я загубив свою жінку-чарівницю
  50. Три японські керамічні декоративні коти – один золотий, один чорний і один рожевий. Всі розміром з кулак.

Також у звіті зазначено, що найбільше речей пасажири загубили 21 січня.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" розповіла про найдивніші речі, забуті пасажирами у потягах. За перше півріччя 2023 року пасажири 4880 разів повідомляли про загублені речі.

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