Давач пукання та скелет щура: Uber поділився списком 50 найдивніших загублених речей пасажирами

Американська компанія Uber опублікувала восьмий щорічний Індекс загублених і знайдених речей.

Звіт дає уявлення про речі, які залишають пасажири, показуючи найпоширеніші та найбільш "унікальні" речі, які забувають у водіїв.

Список найчастіше забутих речей доволі типовий – одяг, багаж, навушники, гаманці, ювелірні прикраси і телефони. А от серед доволі унікальних запитів були перука, гострий соус і алкотестер, давач пукання, "дуже потрібний" листок невідомої рослини та два контейнери з живими павуками.

З усіх американських міст найбільш забудькуватими виявилися мешканці Маямі. Користувачі в Лос-Анджелесі, Атланті та Г'юстоні відстають від них у списку відповідно.

Клієнти, які вважають, що загубили річ в автомобілі Uber, можуть скористатися функцією "Знайти загублену річ", щоб відновити зв'язок з водієм і допомогти в пошуках. Тим часом, деякі розсіяні пасажири не турбувалися про повернення своїх речей, пропонуючи водієві прийняти "хороший сир", декілька помідорів і залишки макаронів як додаткові чайові.

50 найбільш унікальних загублених речей:

Перука Гострий соус і алкотестер Я залишив у твоїй машині дуже потрібний листок Два контейнери з павуками Складаний віяло Бейонсе Піднос з м'ясним пирогом Керамічний кіт Банка устриць Іменна ковдра із зображенням мене та мого собаки Маленький скелет щура Свічка з написом "До зустрічі в суді" Фальшивий зуб / ретейнер (це дуже маленький пластиковий шматочок з фальшивим зубом всередині) Сіра ванна з хірургічними імплантатами Поліцейські наручники Моя жива домашня черепаха Намисто на талію і пароварка для буріто Я залишила дорогу чорницю, яка мені дуже потрібна і якої немає в магазині. Дві упаковки, які мені абсолютно необхідні Пігулки для вагітних моєї дівчини Маленька коробочка з гномом Весло для веслування на дошці Картина з SeaWorld. Вона була загорнута в рулон, і мені подобається Афіша з вистави "Спамалот" у Кеннеді-центрі Мій робот Часникове масло з Benihana Протизаплідний засіб "План Б" з Costco і масажер BaBylissPRO Тривожна кнопка Спис і пухнастий лисячий хвіст Автограф Тейлор Свіфт. У рамці!!! Давач пукання Браслет Bravo Con Значок з пінопласту #bestdayever 3 пір'їни Фальшиві сідниці Плакат Гілларі Клінтон Прокладки і 1000 баксів. Це все, що я пам'ятаю Якийсь лосьйон або мої стринги Кристали для медитації Спідня білизна, хліб, пачка шинки та майонез Вирізана з картону панда Вуличний знак з написом "Вона п'яна" і фоторамка Засіб для пом'якшення бороди мого батька Великий сентиментальний глечик для перенесення Тест на батьківство Чемпіонський пояс WWE Паличка Гаррі Поттера з гравіюванням імені "Александер" Велика наклейка з мультиплікаційним котом, що танцює, і написом "Spanky Fest" Можливо, я залишив свій садовий паркан у багажнику Двигун від джипа Liberty. Будь ласка, зателефонуй мені Я загубив свою жінку-чарівницю Три японські керамічні декоративні коти – один золотий, один чорний і один рожевий. Всі розміром з кулак.

Також у звіті зазначено, що найбільше речей пасажири загубили 21 січня.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" розповіла про найдивніші речі, забуті пасажирами у потягах. За перше півріччя 2023 року пасажири 4880 разів повідомляли про загублені речі.

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