Давач пукання та скелет щура: Uber поділився списком 50 найдивніших загублених речей пасажирами

Деякі загублені речі дуже унікальні.
Американська компанія Uber опублікувала восьмий щорічний Індекс загублених і знайдених речей.
Звіт дає уявлення про речі, які залишають пасажири, показуючи найпоширеніші та найбільш "унікальні" речі, які забувають у водіїв.
Список найчастіше забутих речей доволі типовий – одяг, багаж, навушники, гаманці, ювелірні прикраси і телефони. А от серед доволі унікальних запитів були перука, гострий соус і алкотестер, давач пукання, "дуже потрібний" листок невідомої рослини та два контейнери з живими павуками.
З усіх американських міст найбільш забудькуватими виявилися мешканці Маямі. Користувачі в Лос-Анджелесі, Атланті та Г'юстоні відстають від них у списку відповідно.
Клієнти, які вважають, що загубили річ в автомобілі Uber, можуть скористатися функцією "Знайти загублену річ", щоб відновити зв'язок з водієм і допомогти в пошуках. Тим часом, деякі розсіяні пасажири не турбувалися про повернення своїх речей, пропонуючи водієві прийняти "хороший сир", декілька помідорів і залишки макаронів як додаткові чайові.
50 найбільш унікальних загублених речей:
- Перука
- Гострий соус і алкотестер
- Я залишив у твоїй машині дуже потрібний листок
- Два контейнери з павуками
- Складаний віяло Бейонсе
- Піднос з м'ясним пирогом
- Керамічний кіт
- Банка устриць
- Іменна ковдра із зображенням мене та мого собаки
- Маленький скелет щура
- Свічка з написом "До зустрічі в суді"
- Фальшивий зуб / ретейнер (це дуже маленький пластиковий шматочок з фальшивим зубом всередині)
- Сіра ванна з хірургічними імплантатами
- Поліцейські наручники
- Моя жива домашня черепаха
- Намисто на талію і пароварка для буріто
- Я залишила дорогу чорницю, яка мені дуже потрібна і якої немає в магазині. Дві упаковки, які мені абсолютно необхідні
- Пігулки для вагітних моєї дівчини
- Маленька коробочка з гномом
- Весло для веслування на дошці
- Картина з SeaWorld. Вона була загорнута в рулон, і мені подобається
- Афіша з вистави "Спамалот" у Кеннеді-центрі
- Мій робот
- Часникове масло з Benihana
- Протизаплідний засіб "План Б" з Costco і масажер BaBylissPRO
- Тривожна кнопка
- Спис і пухнастий лисячий хвіст
- Автограф Тейлор Свіфт. У рамці!!!
- Давач пукання
- Браслет Bravo Con
- Значок з пінопласту #bestdayever
- 3 пір'їни
- Фальшиві сідниці
- Плакат Гілларі Клінтон
- Прокладки і 1000 баксів. Це все, що я пам'ятаю
- Якийсь лосьйон або мої стринги
- Кристали для медитації
- Спідня білизна, хліб, пачка шинки та майонез
- Вирізана з картону панда
- Вуличний знак з написом "Вона п'яна" і фоторамка
- Засіб для пом'якшення бороди мого батька
- Великий сентиментальний глечик для перенесення
- Тест на батьківство
- Чемпіонський пояс WWE
- Паличка Гаррі Поттера з гравіюванням імені "Александер"
- Велика наклейка з мультиплікаційним котом, що танцює, і написом "Spanky Fest"
- Можливо, я залишив свій садовий паркан у багажнику
- Двигун від джипа Liberty. Будь ласка, зателефонуй мені
- Я загубив свою жінку-чарівницю
- Три японські керамічні декоративні коти – один золотий, один чорний і один рожевий. Всі розміром з кулак.
Також у звіті зазначено, що найбільше речей пасажири загубили 21 січня.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" розповіла про найдивніші речі, забуті пасажирами у потягах. За перше півріччя 2023 року пасажири 4880 разів повідомляли про загублені речі.
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