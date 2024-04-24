"Давайте дочекаємось": переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила важливу подію для України щодо війни

Яна Пасинкова каже, що це може статись до кінця травня.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила навесні важливу подію, яка матиме вплив на подальшу ситуацію із війною Росії проти України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову запитали, чи буде просування та великий наступ Росії на фронті. На це вона відповіла, що до кінця травня має відбутись важлива подія на фронті.

"Я вже декілька місяців, навіть більше бачу, що ось-ось, до кінця травня - це точно, ми дізнаємось про умови, договори, подальші дії. Щось буде заборонено робити росіянам на полі бою. Давайте дочекаємось і далі дивитимемось про те, що буде після цієї події", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова за допомогою карт Таро зробила передбачення стосовно "співпраці Росії та НАТО". Вона вважає, що йдуть таємні переговори.

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