Давні римляни використовували "таблички прокляття", щоб помститися ворогам: як вони це робили – фото

У Стародавньому Римі одним із найкращих способів помститися тому, хто тебе скривдив, було присвятити йому прокляту скрижаль.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Проклята табличка – це невеликий аркуш металу, зазвичай зі свинцю або свинцевого сплаву, на якому можна було написати своє прохання до богів. Але це були не ті прохання, які можна було б очікувати від людей, вони були набагато зловіснішими.

Незадоволені люди використовували прокляті таблички, щоб помститися.

Вони просили, щоб люди, які їх обікрали, були вражені жахливими хворобами, щоб шлюби їхніх втрачених коханих розпалися, і щоб з їхніми уявними ворогами відбулися різні інші злісні речі.

Табличка прокляття

Люди писали свої прохання на дощечці і згортали її, а потім клали в місце, яке, як вважалося, мало магічну силу. Найчастіше їх клали біля священних джерел і річок, храмів, колодязів, а також у землю на кладовищах. Іноді люди навіть відкривали могили, щоб покласти таблички з прокляттями в руки померлих.

Найбільша схованка табличок з прокльонами – також відомих як дефіксіони – була знайдена в руїнах храму, присвяченого римському богу Меркурію, поблизу села Улі в Глостерширі, Велика Британія.

Загалом 131 табличка була знайдена під час археологічних розкопок, які проводили Енн Вудворд і Пітер Ліч між 1977 і 1979 роками.

Одна з них просила Меркурія покарати невідомого викрадача пари рукавичок, просячи забрати їхню "кров і здоров'я".

A #Roman lead curse tablet from Uley (Britain). It asked the god Mercury to punish the unknown thief of a pair of gloves taken from the dedicant, by taking his 'blood & health' in vengeance. Dated C2nd-4th AD #RomanArchaeology ( British Museum) pic.twitter.com/zHsRlpQknA — Dr Jo Ball (@DrJEBall) December 5, 2021

Так само, як і в інших місцях по всьому римському світу, близько 45 табличок, знайдених в Улі, були порожніми, хоча вони були складені і покладені так само, як і інші.

Існує теорія, що ці таблички використовувалися неписьменними римлянами. Вважається, що люди, які не вміли читати чи писати, вимовляли свої прокльони на табличках.

У деяких випадках на чистих табличках були подряпини, що мали на меті нагадувати письмо.

Табличка прокляття

У стародавньому світі дуже поширеною була віра в те, що такі прокляття працюють. Кажуть, що навіть імператори та представники римської аристократії переймалися тим, що люди використовують маленькі шматочки свинцю проти них. Наприклад, смерть названого сина імператора Тиберія, Германіка, приписували "знаряддям чаклунства, за допомогою якого, як вважається, жива душа може бути віддана силам підземного світу".

Нагадаємо, вчені розшифрували найстарішу у світі карту, що веде до Ноєвого ковчега. Науковці провели глибокий аналіз.

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