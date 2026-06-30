Давні українські імена для дівчат: як називали своїх доньок гетьмани

Українські імена для дівчаток: так гетьмани називали доньок / © pexels.com

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У козацьку добу імена мали особливу вагу: вони відображали родову пам’ять, духовність, зв’язок із природою та традиціями. Саме тому старовинні українські жіночі імена знову повертаються в моду.

Як обирали імена для доньок у козацькій Україні

У родинах гетьманів і козацької старшини імена для дівчаток зазвичай:

походили з християнської традиції (святці);

мали грецьке або біблійне коріння;

передавалися в родині з покоління в покоління;

іноді відображали риси характеру або побажання долі.

Так формувалася особлива культура імен — шляхетна, стримана й водночас глибока за змістом.

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Красиві імена, пов’язані з родинами українських гетьманів

Хоча історія зберегла небагато повних даних про доньок гетьманів, нам відомі імена, які зустрічалися в їхніх родинах і серед козацької еліти:

Катерина

Одне з найпоширеніших імен у козацьку добу. Символізує чистоту, силу та шляхетність. Було популярним серед родин старшини.

Олена

Ім’я з грецьким корінням, що означає «світла», «сяюча». Часто зустрічалося в гетьманських родах і шляхетських сім’ях.

Марія

Одне з найшанованіших імен у християнській традиції. Уособлює ніжність, духовність і материнську силу.

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Ганна

Ім’я, що означає «благодать». Було дуже поширеним серед козацької старшини.

Параска (Парасковія)

Старовинне українське ім’я, яке символізує доброчесність і глибоку віру.

Чому ці імена актуальні сьогодні

Сучасні батьки все частіше повертаються до історичних імен, бо вони:

унікальні та рідкісні;

мають глибоке культурне коріння;

звучать милозвучно українською мовою;

підкреслюють національну ідентичність.

Такі імена не просто красиві — вони несуть у собі історію, яку можна передати дитині як спадок.

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Перелік красивих українських історичних імен для дівчаток

Якщо ви шукаєте натхнення, зверніть увагу на такі варіанти:

Катерина;

Олена;

Марія;

Ганна;

Соломія;

Уляна;

Параска;

Євдокія;

Настасія;

Домникія.

Імена доньок українських гетьманів і козацької старшини — це частина нашої культурної спадщини. Вони поєднують у собі красу, історію та глибокий зміст. Обираючи таке ім’я для дівчинки, батьки ніби передають їй частинку сили й традицій українського роду.

FAQ

Які найпопулярніші імена доньок українських гетьманів?

Найчастіше в історичних родинах зустрічалися імена Катерина, Олена, Марія та Ганна — вони були поширені серед козацької старшини та шляхти.

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Чому сучасні батьки обирають старовинні українські імена для дівчаток?

Тому що вони звучать унікально, мають глибоке історичне коріння та допомагають підкреслити українську ідентичність дитини.

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