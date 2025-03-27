Давній рукопис про короля Артура та чаклуна Мерліна вдалося розшифрувати

Учені Кембриджського університету вивчають рукопис про короля Артура / © Бібліотека Кембриджського університету

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Учені з Кембриджського університету знайшли стародавній рукопис, який містить фрагменти середньовічних легенд про короля Артура та його вірного віщуна Мерліна. Завдяки новітнім технологіям науковці змогли розшифрувати цей неоціненний документ, який було написано понад 700 років тому.

Про це повідомляє Daily Mail.

Цей рукопис був створений середньовічним писарем приблизно між 1275-м і 1315 роком. Оскільки кожен рукопис того періоду копіювався вручну, це означає, що кожен із них є унікальним і відображає варіації, внесені кожною особою.

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Текст було написано на міцному пергаменті, ймовірно, з овечої шкіри, і він дивом зберігся до наших часів. У XVI столітті його використали як обкладинку для книжки обліку власності з маєтку Хантінгфілд у Суффолку.

Науковці використовували різні техніки, щоб віртуально розгорнути фрагмент і отримати доступ до прихованих частин тексту.

Це включало вплив на нього рентгенівських променів, які зазвичай використовуються для сканування скам’янілостей або скелетів, і дослідження його в різних довжинах хвиль світла, від ультрафіолетового до інфрачервоного.

Маніпулюючи цифровими зображеннями, команда могла змоделювати, який би вигляд мав документ, якщо його відкрити фізично.

Інші частини тексту були приховані під згинами або вшиті в палітурку, тому команді довелося використовувати дзеркала, призми та магніти, щоб відкрити їх.

Зараз команда сподівається, що їхній проєкт надихне подальші дослідження середньовічних рукописів, захованих у несподіваних місцях.

“Цей проект стосувався не просто розблокування одного тексту – це була розробка методології, яка може бути використана для інших рукописів”, – сказав доктор Фабрі-Тегранчі.

Про що йдеться в рукописі

Текст написаний старофранцузькою мовою, якою користувалася аристократія в середньовічній Англії після норманського завоювання 1066 року.

Він містить два ключові епізоди з “Сюїти Вульгати Мерліна” , франкомовного продовження легенди про короля Артура.

© Бібліотека Кембриджського університету

Зокрема, тут йдеться про подвиги Гавейна, племінника короля Артура та одного з лицарів Круглого столу, а також про появу Мерліна при дворі Артура під час свята Успіння Діви Марії. Опис прибуття Мерліна, одягненого в розкішні шати, підкреслює його магічні здібності та важливу роль як радника короля.

Кожен збережений примірник “Сюїти Вульгати Мерліна” є унікальним, оскільки вони були окремо написані від руки середньовічними писарями – цінними, грамотними людьми, які вміли читати та писати документи.

Нагадаємо, Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США під час секретного експерименту у 1980-х роках встановило місце розташування Ковчегу Заповіту.