Давно загублена кішка повернулася до господарки, щоб померти після 14 років відсутності – фото

Шарлотта зникла 2010 року, але її власниця ніколи не втрачала надії побачити її знову – поки одного разу, через 14 років, її мрія не здійснилася – але вона була "гірко-солодкою".

Давно загублена кішка возз'єдналася зі своєю господинею через приголомшливі 14 років.

Про це пише Daily Star.

Шарлотта зникла з лондонського будинку ще 2010 року, залишивши свою власницю, Вів'єн Тарлтон, з розбитим серцем. Попри ретельні пошуки, що містили плакати, листівки і навіть допомогу екстрасенса, Шарлотта так і не була знайдена. Проте Вів'єн "ніколи не втрачала надії" побачити свою пухнасту подружку знову.

Кішка Шарлотта

На початку цього місяця її мрія здійснилася, коли їй зателефонували з Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) і повідомили, що Шарлотту знайшли за шість миль від неї в Ламбеті, на півдні Лондона. Ця 20-річна кішка вела "напівдикий" спосіб життя, але останніми роками про неї піклувався місцевий мешканець.

Коли мешканець помітив, що стан здоров'я Шарлотти погіршується, він звернувся до RSPCA. Інспекторка Джейд Гатрі підібрала Шарлотту і, завдяки імплантованому багато років тому мікрочипу, зуміла возз'єднати її з Вів'єн.

На жаль, через погіршення її здоров'я щасливе возз'єднання було нетривалим.

Кішка Шарлотта

Спустошена власниця Вів'єн возз'єдналася зі своїм давно втраченим і тепер уже літнім котячим другом після цілого життя поневірянь. Її радість швидко змінилася гірко-солодким смутком, коли вона залишилася плекати останні дні з котиком, який завдяки втручанню RSPCA знову став домашнім улюбленцем. Підбиваючи підсумки двох тижнів любові, Вів'єн висловила сердечну вдячність за дорогоцінні моменти, проведені з улюбленим вихованцем, сказавши: "Я пройшла шлях від найвищих злетів до найнижчих падінь, але 16 днів, які Шарлотта провела зі мною, були прекрасними".

Описуючи дивовижну подорож Шарлотти, вона додала: "Вона була вдома і в безпеці – хоча я підозрювала, що її час зі мною може бути коротким".

Вів'єн згадувала про свою колись здичавілу компаньйонку: "Коли вона жила зі мною, вона була досить здичавілою. Але все одно дивно, що їй вдалося дістатися іншого кінця Лондона і що її там хтось годував. Вона, напевно, застрибнула в автобус, адже це досить велика відстань. Я ніколи не втрачала надії побачити її знову, адже вона була дивовижною маленькою кішкою. Коли вона зникла, я залишила собі двох її кошенят. Голлі померла 2019 року, але Гарлі досі зі мною. Лише нещодавно я замислилася над тим, куди поділася Шарлотта – після того, як зрозуміла, що їй зараз було б 20 або 21 рік".

Кішка Шарлотта

Правда про пригоди Шарлотти стала реальністю: "Мені потрібно було знати, що з нею сталося, і я дуже вдячна жінці, яка зателефонувала до RSPCA", - визнала вона. Однак, за словами Вів'єн, вона спустошена, адже Шарлотта прожила на цій планеті 20 років, а з нею вона була лише п'ять років.

Інспекторка RSPCA Гатрі розповіла, що коли Шарлотту врятували, вона була в дуже поганому стані здоров'я – ледве могла ходити і страждала через великий шматок скуйовдженої шерсті на спині.

"Після емоційного телефонного дзвінка я повернула Шарлотту її старій власниці, яка була в захопленні, оскільки ніколи не втрачала надії, що знову побачить свою кішку".

Підкреслюючи важливість мікрочипування, Гатрі також зазначила, що саме завдяки ньому Шарлотта змогла возз'єднатися з Вів'єн.

Нагадаємо, чоловік врятував "кошеня", яке виявилося диким лісовим звіром. Невдовзі його повернуть у дику природу.

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