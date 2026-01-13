ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
2 хв

Давньогрецький філософ Хрісіпп помер від сміху: історія дивного інциденту

Давньогрецький філософ Хрісіпп (279–206 до н.е.) помер від рідкісного випадку – сміху. Історики описують дивний інцидент, а сучасні випадки показують, що сміх може бути небезпечним для людей із проблемами серця та судин.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Хрісіпп із Солі, другий засновник стоїцизму

Хрісіпп із Солі, другий засновник стоїцизму / © Фото з відкритих джерел

Відомий давньогрецький стоїк Хрісіпп (279–206 до н.е.) помер у віці 73 років від рідкісного випадку – сміху. Про це пише історик Діоген Лаерцій, який наводить кілька версій смерті філософа.

Деталі розповіли на Greek Reporter.

Хрісіпп родом із Солі (Кілікія), у юності переїхав до Афін і став учнем стоїка Клеанфа. Після смерті наставника він очолив стоїчну школу та розвинув основоположні доктрини Зенона з Кітіона, отримавши титул “Другого засновника стоїцизму”.

За однією з версій, смерть настала після бенкету, коли Хрісіпп випив нерозбавленого вина. Інша, більш відома історія розповідає, що він спостерігав, як осел їсть інжир, і вигукнув: “А тепер дайте ослу випити чистого вина, щоб попити інжир!” – і після цього помер від сміху. Діоген Лаерцій зазначає, що філософ “помер, бо дуже засміявся”.

Його племінник Арістокреон встановив на честь Хрісіппа статую у Керамікосі, найбільшому афінському некрополі. На посаді голови стоїчної школи його змінив учень Зенон із Тарса.

Смерть від сміху – рідкісне явище, яке зазвичай пов’язане з надмірним навантаженням на серце чи дихальні шляхи. Інтенсивний сміх може провокувати інфаркт, задуху, ускладнення астми або проблеми з судинами мозку.

Історія смерті Хрісіппа – не поодинокий випадок. У V столітті до н.е. грецький художник Зевксис нібито помер від сміху, побачивши власну роботу. У сучасності від сміху помирали люди, зокрема таєць-продавець морозива 2003 року та данець Оле Бентцен 1989-го

Хоча сміх сам по собі рідко є прямою причиною смерті, він може стати тригером для людей із проблемами серця, судин чи дихальної системи.

Нагадаємо, в Атакамі археологи відкопали мумію чоловіка, який помер близько 1000 років тому під завалами. Імовірно, він був шахтарем.

Дата публікації
Кількість переглядів
229
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie