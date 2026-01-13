Давньогрецький філософ Хрісіпп помер від сміху: історія дивного інциденту

Хрісіпп із Солі, другий засновник стоїцизму / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Відомий давньогрецький стоїк Хрісіпп (279–206 до н.е.) помер у віці 73 років від рідкісного випадку – сміху. Про це пише історик Діоген Лаерцій, який наводить кілька версій смерті філософа.

Деталі розповіли на Greek Reporter.

Хрісіпп родом із Солі (Кілікія), у юності переїхав до Афін і став учнем стоїка Клеанфа. Після смерті наставника він очолив стоїчну школу та розвинув основоположні доктрини Зенона з Кітіона, отримавши титул “Другого засновника стоїцизму”.

Реклама

За однією з версій, смерть настала після бенкету, коли Хрісіпп випив нерозбавленого вина. Інша, більш відома історія розповідає, що він спостерігав, як осел їсть інжир, і вигукнув: “А тепер дайте ослу випити чистого вина, щоб попити інжир!” – і після цього помер від сміху. Діоген Лаерцій зазначає, що філософ “помер, бо дуже засміявся”.

Його племінник Арістокреон встановив на честь Хрісіппа статую у Керамікосі, найбільшому афінському некрополі. На посаді голови стоїчної школи його змінив учень Зенон із Тарса.

Смерть від сміху – рідкісне явище, яке зазвичай пов’язане з надмірним навантаженням на серце чи дихальні шляхи. Інтенсивний сміх може провокувати інфаркт, задуху, ускладнення астми або проблеми з судинами мозку.

Історія смерті Хрісіппа – не поодинокий випадок. У V столітті до н.е. грецький художник Зевксис нібито помер від сміху, побачивши власну роботу. У сучасності від сміху помирали люди, зокрема таєць-продавець морозива 2003 року та данець Оле Бентцен 1989-го

Реклама

Хоча сміх сам по собі рідко є прямою причиною смерті, він може стати тригером для людей із проблемами серця, судин чи дихальної системи.

Нагадаємо, в Атакамі археологи відкопали мумію чоловіка, який помер близько 1000 років тому під завалами. Імовірно, він був шахтарем.