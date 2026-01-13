- Дата публікації
Давньогрецький філософ Хрісіпп помер від сміху: історія дивного інциденту
Давньогрецький філософ Хрісіпп (279–206 до н.е.) помер від рідкісного випадку – сміху. Історики описують дивний інцидент, а сучасні випадки показують, що сміх може бути небезпечним для людей із проблемами серця та судин.
Відомий давньогрецький стоїк Хрісіпп (279–206 до н.е.) помер у віці 73 років від рідкісного випадку – сміху. Про це пише історик Діоген Лаерцій, який наводить кілька версій смерті філософа.
Деталі розповіли на Greek Reporter.
Хрісіпп родом із Солі (Кілікія), у юності переїхав до Афін і став учнем стоїка Клеанфа. Після смерті наставника він очолив стоїчну школу та розвинув основоположні доктрини Зенона з Кітіона, отримавши титул “Другого засновника стоїцизму”.
За однією з версій, смерть настала після бенкету, коли Хрісіпп випив нерозбавленого вина. Інша, більш відома історія розповідає, що він спостерігав, як осел їсть інжир, і вигукнув: “А тепер дайте ослу випити чистого вина, щоб попити інжир!” – і після цього помер від сміху. Діоген Лаерцій зазначає, що філософ “помер, бо дуже засміявся”.
Його племінник Арістокреон встановив на честь Хрісіппа статую у Керамікосі, найбільшому афінському некрополі. На посаді голови стоїчної школи його змінив учень Зенон із Тарса.
Смерть від сміху – рідкісне явище, яке зазвичай пов’язане з надмірним навантаженням на серце чи дихальні шляхи. Інтенсивний сміх може провокувати інфаркт, задуху, ускладнення астми або проблеми з судинами мозку.
Історія смерті Хрісіппа – не поодинокий випадок. У V столітті до н.е. грецький художник Зевксис нібито помер від сміху, побачивши власну роботу. У сучасності від сміху помирали люди, зокрема таєць-продавець морозива 2003 року та данець Оле Бентцен 1989-го
Хоча сміх сам по собі рідко є прямою причиною смерті, він може стати тригером для людей із проблемами серця, судин чи дихальної системи.
Хоча сміх сам по собі рідко є прямою причиною смерті, він може стати тригером для людей із проблемами серця, судин чи дихальної системи.