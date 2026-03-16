Біля узбережжя канадської провінції Британська Колумбія дайвер під час занурення натрапив на загадковий об’єкт на дні океану, який спочатку прийняв за НЛО. Однак згодом з’ясувалося, що знахідка може бути значно небезпечнішою — ймовірно, це частина втраченої американської ядерної бомби часів холодної війни.

Про це йдеться у матеріалі mirror.

Інцидент стався, коли дайвер Шон Смирічинський досліджував акваторію неподалік архіпелагу Хайда-Гвайї, розташованого приблизно за 80 кілометрів від узбережжя Британської Колумбії.

Загадковий об’єкт на дні океану

За словами дайвера, під час пошуку риби він випадково помітив на дні великий металевий предмет незвичайної форми.

«Я просто оглядав місце для майбутньої риболовлі і відплив досить далеко від човна. І раптом побачив щось, чого ніколи раніше не бачив», — розповів він.

Об’єкт довжиною близько 3,5 метра мав форму, схожу на половину кільця або бублика. Навколо нього розташовувалися великі металеві виступи, схожі на кулі.

Дайвер зазначив, що ці елементи були більшими за баскетбольні м’ячі.

Повернувшись на поверхню, він одразу поділився враженнями з екіпажем.

«Я сказав команді: „Боже, я знайшов НЛО“», — згадує Смирічинський.

Можлива знахідка «загубленої» ядерної бомби

Пізніше один із місцевих жителів припустив, що дивний об’єкт може бути пов’язаний із втраченим ядерним боєприпасом.

Йдеться про інцидент 1950 року, коли американський бомбардувальник B-36 під час тренувального польоту над Тихим океаном потрапив у аварійну ситуацію. Через пожежу трьох двигунів екіпаж був змушений покинути літак.

Перед евакуацією військові скинули ядерну бомбу Mark IV у океан.

За офіційною версією США, боєприпас нібито не мав плутонієвого ядра і містив лише свинцевий баласт, тому не міг спричинити ядерний вибух.

Розслідування військових

Зацікавившись історією, дайвер почав шукати інформацію в інтернеті і натрапив на фотографії бомби Mark IV. За його словами, форма боєприпасу дуже нагадувала знайдений ним об’єкт.

Він також з’ясував, що місце аварії літака розташоване приблизно за 80 кілометрів від точки занурення.

Після цього Смирічинський звернувся до Міністерства національної оборони Канади.

Військові повідомили, що поставилися до інформації з «серйозною зацікавленістю». Згодом канадські збройні сили оголосили про намір направити спеціальне судно, щоб дослідити загадковий об’єкт на дні океану.

Попри те, що достеменна природа знахідки поки не підтверджена, історія знову привернула увагу до проблеми «загублених» ядерних боєприпасів, які під час холодної війни неодноразово губилися в різних частинах світу.