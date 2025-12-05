Реклама

Перуанський рибалка-водолаз уже понад десять років живе з наслідками рідкісної форми декомпресійної хвороби — під його шкірою утворилися великі «кишені» з азотом, які медики досі не можуть повністю усунути.

Про це пише Oddity Central.

Алехандро «Віллі» Рамос Мартінес дістав травму 2013 року під час занурення на глибину більш ніж 30 метрів біля узбережжя Піско. У момент, коли він збирав морепродукти, повз проходив човен і відірвав його кисневий шланг. Віллі довелося миттєво спливати, що й спричинило різкий перепад тиску та масове утворення азотних бульбашок у руках і грудях.

Реклама

Про унікальний випадок чоловіка вперше заговорили 2017 року — тоді лікарям вдалося зменшити близько третини небезпечних бульбашок за допомогою барокамери, і вони сподівалися на подальше відновлення. Однак навіть через вісім років ситуація мало змінилася: азотні утворення залишилися «приклеєними» до м’язів та органів, що робить хірургічне втручання занадто ризикованим.

Алехандро «Віллі» Рамос Мартінес / © odditycentral.com

Незвичайність його випадку в тому, що декомпресійна хвороба зазвичай проявляється болем, ураженням суглобів чи нервової системи, а в дуже тяжких ситуаціях може призвести до паралічу або смерті. Проте такі крайні деформації тіла, як у Мартінеса, ніколи раніше не фіксувалися. Його біцепси збільшилися до неймовірних 62 і 72 сантиметрів у обхваті.

«Мене врятувало диво. Я дякую Богові, що, хоч я і деформований, але живий», — розповів Віллі в інтерв’ю BBC.

Він зізнався, що колись впав у депресію через реакцію людей, але зумів пройти цей етап.

Реклама

Алехандро «Віллі» Рамос Мартінес / © odditycentral.com

Попри все, рибалка мріє повернутися до улюбленої справи: «Я скучив за дайвінгом. Це була не лише робота, а й захоплення. Можливо, я занурювався надто глибоко, бо не боявся. Але море треба поважати».

Нагадаємо, як один вулкан знищив половину населення Європи.