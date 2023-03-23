Дайвер шокував, як його з головою проковтнула велика біла акула (фото)

Ерік Нерхус з Едему — прибережного містечка в Новому Південному Вельсі, Австралія, — збирав молюсків зі своїм сином та іншими робітниками 2007 року, коли на нього раптово напала акула.

Через погану видимість у воді він не бачив наближення хижака.

Як пише ladbible.com, акула схопила Нерхуса за голову і притиснула до землі. За словами дайвера, він провів близько двох хвилин у пащі тварини.

На щастя, він був захищений від гострих зубів жилетом зі свинцевою підкладкою, який він носив під час роботи.

Нерхус взяв долото, яким він збирав молюски зі скель, і вдарив акулу в око. Саме це і допомогло вирватися з пащі.

"Половина мого тіла була в роті. Це було схоже на темну печеру. Я тицьнув акулі в око, внаслідок чого вона відкрила пащу і я просто спробував вивернутись. Вона все ще намагалася мене вкусити. Вона розчавила мої окуляри і вони впали їй у рота. Я ніколи в житті не відчував такого страху", - зізнався він.

Фото: ladbible.com

Чоловік боявся, що акула знову нападе, коли намагався вибратися у безпечне місце. Після того, як його син допоміг сісти до човна, Нерхуса доставили до лікарні гвинтокрилом для лікування серйозних порізів на голові, тулубі та руці.

Також у чоловіка був зламаний ніс.

Нагадаємо, австралієць Джої Зейн занадто близько підібрався до змії під час прогулянки ущелиною Бехана в Кернсі. За кілька секунд пітон напав на чоловіка.

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