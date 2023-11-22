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Дайвер знайшов величезну щелепу мамонта віком понад 10 тисяч років: який вона має вигляд (фото)

Дайвер знайшов величезну щелепу мамонта віком понад 10 тисяч років: який вона має вигляд (фото)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
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Дайвер знайшов величезну щелепу мамонта віком понад 10 тисяч років: який вона має вигляд (фото)

Дайвер знайшов щелепу мамонта / Фото: John Kreatsoulas/fossiljunkies.com

Він виявив її у річці.

У США дайвер знайшов щелепу мамонта, якій щонайменше 10 000 років.

Про це пише livescience.com.

Джон Кріцулас зробив дивовижне відкриття під час занурення у річку Флорида.

Чоловік подумав, що артефакт – це колода, перш ніж він зрозумів, що тримає кістку з останнього льодовикового періоду.

Мисливець за скам'янілостями розповів: "Я схопив це, щоб утриматися на секунду, і зрозумів: "Зачекайте, це не дерево, це була гігантська щелепа".

Дайвер знайшов щелепу мамонта / Фото: John Kreatsoulas/fossiljunkies.com / ©
Дайвер знайшов щелепу мамонта / Фото: John Kreatsoulas/fossiljunkies.com

Кріцулас планує взяти щелепу для очищення та аналізу з експертами у Тампі, які можуть визначити вік скам'янілості, використовуючи радіовуглецевий аналіз. Саме тут дослідники визначають рівні конкретних радіоактивних елементів, часто радіовуглецю чи калію, щоб вияснити, коли утворився камінь або коли тварина померла. Кістка також буде зареєстрована у Флориді, тому вона може бути в музеї, а не в особистій колекції Джона вдома.

Дайвер знайшов щелепу мамонта / Фото: John Kreatsoulas/fossiljunkies.com / ©
Дайвер знайшов щелепу мамонта / Фото: John Kreatsoulas/fossiljunkies.com

Невідомо, якому виду мамонтів належить знахідка, але колумбійські мамонти жили в Північній Америці в епоху Плейстоцену (від 2,6 мільйона років до 11 700 років тому).

Нагадаємо, метеорит упав на автомобіль. У цей момент власник авто спав вдома.

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Дата публікації
Перегляди
886
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