Дайвер зник у морі на два дні: його знайшли живим на іншому континенті

23-річний дайвер із Марокко дивом залишився живим після того, як його віднесло у відкрите море під час занурення. Хлопець провів два дні у воді та здолав 155 км, перш ніж його врятували на шляху до іншого континенту.

Про це пише Need To Know.

Інцидент стався біля острова Фнідек на марокканському узбережжі. Молодий чоловік пірнав із друзями, однак потужна течія віднесла його далеко від групи. Коли він виринув на поверхню, то зрозумів, що залишився сам у відкритому морі.

Випадковий порятунок

Через два дні його помітив екіпаж торгового судна, що прямував до Португалії. На дайверові був лише гідрокостюм, а його тіло мало ознаки переохолодження. Моряки негайно повідомили рятувальників, і вже за декілька хвилин на місце події — неподалік від Калета-де-Велес на іспанському узбережжі Коста-дель-Соль — прибув гелікоптер.

Кадри з повітря зафіксували момент, коли знесиленого хлопця підіймали з борту судна. Його доправили до лікарні міста Мотріл на узбережжі Коста-Тропік.

Стан постраждалого

За словами лікарів, на момент госпіталізації він був напівпритомний, страждав сильним зневодненням та переохолодженням. Попри серйозний стан, його життя вдалося врятувати, і вже наступного дня медики повідомили, що він стабільний.

Очікується, що після виписки дайвер повернеться до рідного Марокко.

Цей випадок уже називають дивом, адже молодий чоловік провів у воді понад 48 годин, не втративши шансу на життя.

