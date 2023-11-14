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Дайвери шокували, що відбувається під водою під час сильного землетрусу – відео

Дайвери шокували, що відбувається під водою під час сильного землетрусу – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
229
Час на прочитання
2 хв
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Дайвери шокували, що відбувається під водою під час сильного землетрусу – відео

Землетрус під водою / Фото: скриншот з відео

Таке вдається побачити рідко.

Аквалангісти під час нещодавньої експедиції випадково зняли на відео землетрус під водою та його вплив на все довкола.

Про це пише ladbible.com.

У TikTok було опубліковано ролик, де видно, як дайвери спокійно займаються своїми справами і досліджують корали на дні океану.

Спершу все має доволі спокійний вигляд, а повз плавають красиві риби. Потім, звідки не візьмися, величезна течія тягне дайверів в один бік, перш ніж їх відкине в протилежний бік. Уламки летять, і дайвери відчайдушно намагаються за щось вчепитися.

@brucediving

Earthquake

♬ original sound - Bruce Deng

Відео закінчується, перш ніж можна побачити, як все повертається в норму, але цього було достатньо, щоб шокувати юзерів.

  • Чудово, тепер я додав до свого списку параної перебування в океані під час землетрусу
  • Дайвер схопився за камінь, ніби це він рухався, коли земля рухається, а вода залишається нерухомою, це божевілля
  • Ух ти, я навіть ніколи не думав про те, як пірнати з аквалангом під час землетрусу! Чи змінюються течії?!
  • Я ніколи не припускав, що землетрус вплине на океан… Але так, так воно і є

У повідомленні йдеться, що кадри було знято в морі Банда, що оточує острови Малуку в Індонезії. Землетрус, що стався у цьому конкретному випадку, був зареєстрований як сейсмічна подія магнітудою 7,2.

Нагадаємо, археологи знайшли скелет із протезом руки, якому майже 600 років. Знахідку виявили у Німеччині.

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Дата публікації
Перегляди
229
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