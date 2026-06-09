Де акули нападають найчастіше: оприлюднено новий світовий рейтинг

Де акули нападають найчастіше / © Unsplash

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Науковці дослідили водне середовище та назвали регіони, де є найвищі ризики нападу акул. Після того як у Середземному морі вперше помітили акулу, список небезпечних місць довелося переглянути.

Про це розповідає Daily Mail.

Регіони з найвищим ризиком нападів акул

У Середземному морі, в акваторії між Сицилією та Тунісом, вперше в історії вдалося зафіксувати на відео дорослу велику білу акулу. Цей інцидент знову привернув увагу громадськості до безпеки на морських курортах, проте науковці закликають відпочивальників не панікувати.

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За словами дослідниці акул з організації Saltwater Life доктора Лорен Сміт, зафіксована акула перебувала далеко від узбережжя та пляжних зон. Експертка наголосила, що океан є природним середовищем існування цих хижаків, тому подібні поодинокі випадки мають викликати повагу до дикої природи, а не страх.

Водночас фахівці зазначають, що мандрівникам, які обирають інші напрямки для літнього відпочинку, варто виявляти більшу обачність. Зокрема, статус світового лідера за кількістю нападів акул утримує американський штат Флорида.

За моніторинговими даними, рейтинг найчастіших нападів акул за 2025 рік такий:

США: 25 укусів.

Австралія: 21 укус.

Багами: 5 укусів.

Нова Зеландія: 3 укуси.

Вануату: 1 укус.

Фото: Неспровоковані напади акул на людей 2025 року

Крім усього, експерти відзначають окремі випадки в інших країнах, зокрема, у Канаді зафіксовано перший із 2021 року неспровокований інцидент: біла акула пошкодила сапборд, сам спортсмен не постраждав.

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У Південній Африці вперше зареєстровано летальний випадок внаслідок нападу темної акули. Трагедія сталася під час щорічної міграції сардин, яка приваблює велику кількість хижаків до узбережжя — жертвою став фридайвер.

Ще один інцидент відбувся поблизу Канарських островів, де акула атакувала гідрофойл-дошку британського серфера і завдала йому поранень у стегно.

Міжнародна база даних про напади акул (ISAF), яка веде облік інцидентів із 1500-х років, оприлюднила звіт за минулий рік. Документ базується виключно на статистиці «неспровокованих нападів» — випадків, коли людина не здійснювала жодних дій, що могли б вплинути на поведінку хижака.

Минулий рік відзначився підвищеним рівнем смертності. Загалом у світі було зафіксовано 65 нападів, що дещо менше за середній десятирічний показник у 72 напади. Дев’ять нападів акул у 2025 році завершилися летально.

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Високий рівень смертності в австралійських водах експерти пояснюють присутністю так званої «великої трійки» хижаків: бичачих, тигрових та великих білих акул. Директор Флоридської програми досліджень акул Гевін Нейлор зауважив, що кількість жертв в Австралії могла бути значно більшою, якби не високий рівень безпеки на місцевих пляжах.

Кількість нападів акул за останні роки є дивною, оскільки акули вимирають унаслідок кліматичних змін. За даними директора Флоридської програми досліджень акул Гевіна Нейлора, з 1200 існуючих видів акул приблизно 30% наразі перебувають під загрозою зникнення.

Попри це, загальний ризик постраждати від акули залишається мінімальним. Для порівняння: від укусів акул за рік у світі загинуло дев’ять осіб, тоді як від ударів блискавки щорічно гине близько 24 тисяч людей.

Як вберегтися від укусу акули

Якщо ви їдете на відпочинок, де потенційно можуть бути акули, наприклад, у Єгипет, варто дотримуватися таких правил безпеки:

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Акули частіше атакують поодиноких плавців, тому плавайте разом із кимось.

Не варто відпливати далеко від лінії узбережжя та купатися там, де це заборонено.

Уникайте купання в сутінках та вночі, коли у хижаків настає фаза активного полювання.

Заборонено заходити у воду з відкритими ранами, що кровоточать. Жінкам, у яких менструація, варто бути особливо обережними.

Не рекомендується вдягати блискучі прикраси, якщо ви збираєтеся купатися в морі чи океані.

Уникайте зон скидання стічних вод, місць промислового чи спортивного рибальства, ділянок між піщаними мілинами, а також зон поблизу крутих підводних урвищ.

У крові акул виявили кокаїн, кофеїн та медикаменти

Нагадаємо, нове міжнародне дослідження виявило кокаїн, кофеїн та знеболювальні препарати у крові акул поблизу Багамських островів. Науковці проаналізували зразки 85 тварин біля острова Ельютера, і у 28 з них знайшли сліди цих речовин. Це перший випадок фіксації кокаїну в крові акул у цьому регіоні та перший в історії випадок виявлення у них кофеїну.

Забруднення зафіксували в районах з активним туризмом, дайвінгом та круїзними маршрутами. Основними джерелами речовин вчені називають неочищені стічні води з човнів та наслідки урбанізації. Крім того, хижаки могли контактувати з наркотиками безпосередньо, досліджуючи та кусаючи пакети з кокаїном, які опинилися в морі.

Дослідники попереджають, що поширення фармацевтичних і наркотичних речовин в океані загрожує морським екосистемам, адже вони підвищують рівень стресу у тварин та змушують їх витрачати енергію на детоксикацію.

Також це створює ризики для людей, які вживають морепродукти.

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